لجنة المسابقات: المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة لم يُقر آلية وشكل الدوري لحد الان

شفق نيوز/ نفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اقرار الية وشكل الدوري الجديد للموسم المقبل.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هنالك تصاريح صدرت غير رسمية مطلقاً صدرت بشأن حسم اتحاد الكرة لآلية الدوري المقبل ورسم خارطة طريق للموسم 2022-2023".

وأضاف الأوسي؛ انه "لم تقر بعد الية ولا شكل دوري الموسم المقبل وأن العمل جارٍ ، ولابد الخروج بقرار نهائي سيما وأن دوري 2021-2022 ينتهي هذا اليوم".

واشار الى ان "الاتحاد غير ملزم بأخذ توصيات لجنة المسابقات إنما يقوم بدراستها ويقرر بعد ذلك الأخذ بها او لا ، موضحا ان عمل اللجنة ينحصر برفع التوصيات ويبقى القرار الأول والأخير للمكتب التنفيذي".

ولفت إلى أن "القرار الأول والأخير يعود للمكتب التنفيذي في اتحاد الكرة"، مبيناً أن "دوري الموسم المقبل ينطلق أيلول المقبل ولابد من حسم القرار بالاتفاق مع جميع الأطراف".

وكانت وسائل اعلام تداولت أنباء تفيد بأن اتحاد الكرة العراقي وضع آلية وشكل الدوري فيما لو كان دوري للمحترفين أو دوري عام.