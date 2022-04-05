لجنة المسابقات "المستقيلة": لم نتراجع عن قرارنا و جولات الدوري الممتاز وضعناها بوقت سابق

شفق نيوز / أعلن عضو في لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن استمرار أعضاء اللجنة على موقفهم بالاستقالة من الاتحاد وعدم التراجع عنها، مبينا أن تسيير جدول مباريات الدوري الممتاز وضعت في وقت سابق من قبل اللجنة.

وقال عضو اللجنة نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز إن "رئيس وأعضاء اللجنة مازالوا على موقفهم بالاستقالة الجماعية من الاتحاد العراقي لكرة القدم على الرغم من عدم موافقة الاتحاد عليها".

وأضاف أن "اللجنة وضعت سابقاً جدول مباريات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز والجولات التي تليها في وقت سابق"، مبينا أن "اللجنة مازالت متوقفة عن العمل وتحديداً منذ تقديم استقالاتنا الجماعية".

وكان الأوسي أعلن، في 28 من شهر اذار 2020، عن تقديم رئيس واعضاء لجنة المسابقات استقالات جماعية من العمل في الاتحاد بسبب التدخلات وغياب المهنية في عمل اللجنة.

وتعد استقالات رئيس واعضاء لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، سابقة خطيرة ومفاجئة مدوية للوسط الرياضي العراقي، وأزمة جديدة يواجهها رئيس الاتحاد عدنان درجال، كونها من "أهم لجان الاتحاد".

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتان ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز ، الاولى على ملعب الجامعة في السليمانية بين نوروز وضيفه سامراء في الساعة الثالثة والنصف عصرا، والثانية بين الميناء وضيفه الصناعة على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.

وتستمر المنافسات في يوم غد الأربعاء بإقامة مباراتين الاولى على ملعب دهوك بين فريقي اصحاب الارض والجمهور زاخو وضيفه الديوانية في الساعة الثالثة والنصف، أما اللقاء الثاني فيجمع فريق نادي نفط البصرة وضيفه الطلبة على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.

وتقام ثلاث مواجهات في اليوم الأخير من الجولة يوم الخميس تجمع الاولى الكرخ مع ضيفه القاسم على ملعب أحمد راضي في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بينما تقام مباراتان في الساعة العاشرة مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل مع ضيفه الكهرباء على ملعب فرانسو حريري، بينما تجمع الثانية فريقا الزوراء ونفط ميسان على ملعب الشعب الدولي.

ويغيب فريقا القوة الجوية وأمانة بغداد عن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز وذلك لسفر "الصقور" إلى المملكة العربية السعودية حيث سيلاقي فريق الجزيرة الإماراتي في الثامن من نيسان المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.