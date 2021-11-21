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لجنة المسابقات: اتحاد الكرة لم يحسم توصيات مهمة بشأن الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-21T10:13:38+0000
لجنة المسابقات: اتحاد الكرة لم يحسم توصيات مهمة بشأن الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اكد عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم الاوسي، يوم الأحد، عن رفع توصيات "مهمة جداً" للاتحاد الا انها لم تحسم لغاية الان.

وقال الاوسي لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد لم يصادق بعد على توصيات مهمة جدا تخص الدوري العراقي الممتاز ودوري الدرجة الاولى بسبب انشغاله والضغط المتراكم عليه".

واوضح ان "لجنة المسابقات ومن مبدأ حرصها على العمل وتطوير مستوى الدوري ونوعية اللاعبين الذي ينعكس ايجاباً وبشكل كبير على مستوى ونتائج المنتخب مستقبلا اوصت بهبوط اربعة اندية لهذا الموسم من الدوري الممتاز الى دوري الدرجة الاولى، وصعود فريقين بدلا عنها للممتاز ليكون عدد فرق الدوري الممتاز 16 فريقا بدلا من 20".

وتابع "وفيما يخص دوري الدرجة الاولى اوصينا ان يستقر العدد عند 20 فريقاً يخوضون مبارياتهم بأسلوب الدوري العام حاله حال الدوري الممتاز الحالي".

واشار الاوسي الى ان "اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع اتحاد الكرة وكانت الاستجابة والتفاعل جيدة مع التوصية من قبل رئيس الاتحاد والاعضاء لكن لحد الان لا يوجد اي قرار بهذا الشأن بسبب الانشغال بالمنتخب العراقي والمنتخبات الاخرى التي تخوض منافسات مختلفة وكذلك تنظيم الاتحاد العراقي لانشطة مهمة والاستعدادات المبكرة لاستضافة بطولة غرب اسيا للشباب التي انطلقت امس السبت على امل ان نناقش الموضوع في الايام المقبلة".

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