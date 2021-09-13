لجنة الكشافين تختار اللاعبين الموهوبين من دوري الأشبال

شفق نيوز/ قالَ رئيس لجنة الكشافين في الهيئة التطبيعية، داود العزاوي، يوم الاثنين، إن اللجنة اختارت عددا من اللاعبين الموهوبين من مباريات دوري الاشبال، وذلك عبر المدربين الكشافين العاملين في اللجنة.

وأضافَ العزاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة حددت ملعب مركز الموهبة في ملعب الشعب الدولي ليكون مسرحاً لاختيار اللاعبين، يوم الخميس المقبل الموافق ( 16/9/2021 )، عند الساعة الخامسة عصراً، حيث من المؤمل أن يتم انتقاء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار وفقاً لمعايير فنية خاصة".

وأشار إلى أن "اللجنة تواصل عملها المضني لانتقاء الخامات والمواهب المنتشرة في عموم العراق بغية صقل موهبتهم وتقديمهم للمنتخبات الوطنية، مع غرس المفاهيم الكروية الصحيحة لديهم، لتهيئة جيل واعد يضم مواهب يمكن أن تكون النواة الحقيقية لكرتنا مستقبلاً، حيث وضعنا منهاجاً طويل الأمد سيكون خارطة الطريق لهذه المواهب والخامات الفتية التي نأمل منها خيراً في الأيام المقبلة".