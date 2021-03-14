لجنة الصالات تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية

شفق نيوز/ حددت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم يوم ٢٠٢١/٣/٢٤ موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من دوري كرة الصالات للموسم 2020/ 2021.

وقالَ رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية، صبحي رحيم، إن اللجنة، وبعد الاتفاق مع الهيئة التطبيعية على الالتزام التام في جميع إجراءات الوقاية الصحية وتطبيق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت استئناف مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة الصالات.

وأضافَ نعمل بالتعاون مع التطبيعية على إكمال منافسات الدوري بطريقة منظمة تسهم في الارتقاء بواقع اللعبة، واكتشاف الطاقات الواعدة لضمها إلى المنتخبات الوطنية.

واختتمَ رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية، صبحي رحيم بالقول نأمل من الأندية المساهَمة الفاعلة لإنجاح الدوري والاستعداد الجيد لمبارياته وإظهاره بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع أهمية اللعبة وزيادة شعبيتها.