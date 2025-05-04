لجنة الحكام توضح بشأن إلغاء هدف "صحيح" بمباراة الكرمة والميناء: حصل إرباك (فيديو)

شفق نيوز/ أوضحت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن تغيير مساعد حكم الفيديو "الفار" قبل مباراة الكرمة والميناء التي جرت امس ضمن الجولة 31 من دوري النجوم.

وقال رئيس اللجنة محمد عرب، لوكالة شفق نيوز "نود التوضيح أن تغيير مساعد حكم الفيديو يعد إجراءً اعتيادياً، شريطة أن يتم إبلاغ طاقم التحكيم بذلك قبل يوم أو يومين من موعد المباراة، وهو ما تم فعلاً في هذه الحالة".

واستدرك "إلا أن الإرباك الذي حدث نتج عن حضور الحكم المستبدل إلى الملعب دون علمه بأنه قد تم استبداله، وذلك لعدم قيامه بالدخول إلى نظام الأتمتة الخاص بالمباريات، ما حال دون اطلاعه على التحديثات".

وأضاف "نؤكد على أهمية التزام جميع الحكام باستخدام النظام الإلكتروني بانتظام لضمان وضوح التبليغات وتفادي مثل هذه الحالات مستقبلاً".

وتابع عرب "إننا نهيب بجميع الأندية والجماهير واللاعبين والمدربين احترام اختيارات لجنة الحكام بخصوص الطواقم التحكيمية، والوقوف مع قرارات الحكام التي تتخذ وفق ما تقتضيه العدالة التحكيمية، حفاظاً على نزاهة اللعبة وصلاحها".

وقدمت إدارة نادي الكرمة شكوى إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة التحكيم في دوري نجوم العراق، على حكم مباراة فريقها مع الميناء، بعد الخطأ الذي فعله أمس في المباراة، معتبرة أن الحكم "تسبب بخسارة نادينا بهدف وحيد، إذ لم يكن هدف علاء الدين الدالي للكرمة تسللاً لكن الحكم الأول وحكم الفار لم يحاسباه بداعي التسللرغمصحةالهدف".

وانتهت مباراة نادي الكرمة وضيفه الميناء بفوز الأخير بهدف وحيد، وإلغاء هدف صحيح للكرمة رغم العودة إلى "الفار".