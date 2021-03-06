لجنة الحكام تقر بخطأ تبديلات فريق الشرطة بلقاء زاخو ولا تغيير النتيجة

شفق نيوز/ اكدت لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، يوم السبت، ان التغييرات الاربعة للاعبين التي اجراها فريق الشرطة خلال مباراته امام زاخو، امس الجمعة، كانت خاطئة كونها جرت بأربع فترات وليس بثلاث كما هو معلن في لوائح اللجنة.

وقال عضو اللجنة نجم عبود، لوكالة شفق نيوز، انه "المفروض ان تجري التغييرات خلال ثلاث فترات وليس أربع فترات، وان اعتراض زاخو على ذلك صحيح لكن العقوبة ستكون ادارية وليس اعتبار فريق الشرطة خاسرا بحسب اللوائح".

واضاف ان "لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية سوف تناقش الموضوع في اجتماعها المقبل وستوجه العقوبات الادارية بحق المقصرين".

واوضح عبود ان "القانون بشكل عام يسمح للفرق بإجراء ثلاثة تغييرات فقط خلال المباراة وقد حددت لجنة الحكام التغييرات بخمسة لاعبين بدلاء شرط ان تكون على ثلاث فترات"، مشيرا الى انه "يجوز تغيير لاعب في الفترة الاولى ولاعبين اثنين في الفترة الثانية ولاعبين اثنين في الفترة الثالثة ويجوز العكس".

وكان فريق الشرطة قد فاز على زاخو بهدفين لهدف في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي مساء أمس الجمعة، وشهدت الكثير الاعتراضات والمشاكل والاخطاء التحكيمية.