لجنة الحكام تدعم قرار "أحمد عسكر" وتدين الاعتداء عليه

شفق نيوز- بغداد

أكدت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، صحة قرار حكم مباراة الكهرباء والنجف بعدم احتساب ركلة جزاء، فيما أدانت الاعتداء الذي تعرض له حكم اللقاء.

وقال رئيس لجنة الحكام محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "قسم التحليل الفني في لجنة ودائرة الحكام أكد صحة قرار حكم لقاء الكهرباء والنجف ضمن الجولة 32 بعدم احتساب ركلة جزاء"، واصفاً القرار بأنه "صحيح وسليم".

وأوضح عرب أن "القرار الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للنجف، وتم على إثره الاعتداء على الحكم من قبل لاعبين وإداريين، جرى مراجعته بدقة من قبل قسم التحليل الفني المكون من نجاح رحم وعلي صباح ومحمد عرب ولؤي صبحي، إضافة إلى مقيم المباراة"، مؤكداً أن "الحكم أحمد عسكر اتخذ القرار الصحيح بعد استخدام تقنية VAR".

وأشار إلى أن "الاعتداء على الحكم أحمد عسكر مرفوض تماماً وغير مبرر تحت أي ظرف"، مؤكداً أن "لجنة الانضباط ستتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الأحداث المؤسفة التي تتنافى مع الروح الرياضية".

وكان لاعبو وإداريو دكة بدلاء نادي النجف قد هاجموا حكم اللقاء أحمد عسكر بعد نهاية الشوط الأول، ما اضطر الحكم إلى إنهاء المباراة، فيما لم تصدر لجنة الانضباط أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن الحادثة.