لجنة الحكام تخرّج 40 حكماً من الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ اختتمت لجنة الحكام المركزية بالاشتراك مع دائرة الحكام، دورة الحكام الإضافيين لحكام الدرجة الاولى (حكام الساحة) البالغ عددهم (40) حكماً ومن غالبية محافظات العراق.

وذكر بيان للجنة الحكام ورد لوكالة شفق نيوز؛ "حاضر بالدورة الحكمين الدوليين علي صباح ومهند قاسم وشملت الدورة التي استمرت يومين ( 10-11 / 11 / 2020) على ملاعب وزارة الشباب على محاضرات نظرية وعملية بما يخص واجبات الحكام الإضافيين".

واضاف البيان أنه "في ختام الدورة أشاد الدكتور علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام والسيد كاظم عودة مدير دائرة الحكام، بالجهود التي بذلت سواء كانت من المحاضرين والمشاركين في دورة الحكام الإضافيين التي سوف يكون لها تأثير إيجابي على التحكيم في العراق".

ولفت إلى أنه "حضر الدورة نائب رئيس اللجنة السادة محمد سليم وامين سر لجنة الحكام حازم حسين وأعضاء دائرة الحكام عماد عبد الرزاق وكاظم حسن".