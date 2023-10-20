لجنة الحكام العراقية تتهم الاتحاد الدولي بالتسبب في تأخير استخدام تقنية الـVAR في دوري المحترفين

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، ان تأخير إجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تعرقل استخدام الـVAR في الادوار الاولى من منافسات دوري المحترفين.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة محمد عرب لوكالة شفق نيوز، إن "الادوار الاولى من المرحلة الاولى لانطلاق دوري الممتاز ربما ستقام بدون تقنية الـVAR وذلك بسبب تأخر وصول المنصة الالكترونية الخاصة بالتقنية من الاتحاد الدولي الذي تأخر بارسالها رغم المخاطبات العديدة من الاتحاد العراقي لتأمين المنصات".

واضاف ان "الاتحاد العراقي مازال على تواصل مع الاتحاد الدولي لتأمين وصول المنصة الالكترونية في الوقت المحدد".

واوضح عرب ان "المنصات الالكترونية هي عبارة عن قواعد توضع عليها الكاميرات الخاصة بالتقنية وأن وجودها يكون ضرورياً ومكملاً لتقنية الـVAR، مبينا ان "المنصات تكون ضمن مواصفات ومقاسات دولية خاصة".

وبين ان "الـVAR أصبح جاهزاً لكن تنقصه المنصات الدولية التي لم تصل بعد وان الاتحاد يحاول قصارى جهده تأمين المنصات من خلال مخاطباته المستمرة للاتحاد الدولي"، مضيفا "اننا نترقب الاستجابة وارسال المنصات باسرع وقت قبل انطلاق الدوري ليتسنى لنا نصبها في الاماكن المخصصة من الملاعب".

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن عن تحديد يوم 27 من هذا الشهر موعدا لانطلاق دوري المحترفين العراقي بمشاركة 20 فريقاً.