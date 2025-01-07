لجنة الحكام العراقية: الاعتداء على الحكم حسين فلاح تصرف همجي مشين (فيديو)

شفق نيوز/ أعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح أثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك، مبينة أنه تعرض لضربة بحجر كبير في الرأس مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مثل هذه "الأفعال المشينة وغير المسؤولة لا تمت بصلة إلى الروح الرياضية التي نحرص جميعاً على ترسيخها في ملاعبنا. كما أن الاعتداء على الحكام يشكل تعدياً على سيادة القانون والأخلاقيات الرياضية ويهدد سلامة من يعملون لضمان نزاهة اللعبة وعدالتها".

وأضافت "ندين بأشد العبارات هذا التصرف الهمجي ونطالب الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل".

وأكدت على "الوقوف الكامل إلى جانب الحكم حسين فلاح ودعمه في هذه المحنة ومتابعة حالته الصحية عن كثب متمنين له الشفاء العاجل"، داعية الأندية والجماهير الرياضية كافة إلى التحلي بالروح الرياضية واحترام الحكام والعمل سوياً على توفير بيئة آمنة وعادلة للجميع.