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لجنة التقييم في اتحاد الكرة تباشر عملها باجتماعين مع الحكام والمسابقات

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-22T14:57:52+0000
لجنة التقييم في اتحاد الكرة تباشر عملها باجتماعين مع الحكام والمسابقات

شفق نيوز / باشرت لجنة تقييم اللجان العاملة في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الأربعاء، عملها بعقد اجتماعين مع لجنتي الحكام والمسابقات.

وعقد الاجتماعين برئاسة النائب الأول للاتحاد علي جبار، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، وعدداً من أعضاء المكتب التنفيذي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للبيان، ابتدأت اللجنةُ اجتماعها الأول مع لجنة الحكام، حيث استمعت إلى شرحٍ مفصلٍ من قبل رئيس اللجنة علاء عبد القادر، عن "آلية عمل اللجنة واختيارِ الطواقم التحكيمية والمنهاج المستقبليّ للجنة، فضلاً عن المعوقات التي واجهت عملها في الفترة الماضية".

وأضاف البيان، أن لجنة التقييم، عقد اجتماعاً آخر، مع لجنة المسابقات، حيث قدّمَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، شرحاً مفصلاً عن "آلية إقامةِ دوري الكرة الممتاز، نزولا الى دوري الفئات العمرية المنضوية تحت لواء الاتحاد، ودوري الدرجة الاولى وتصنيفاتها".

وتم التطرقُ أيضاً، إلى "آلية الصعودِ والهبوط في الدوري الممتاز، وكيفية تسمية مشرفي المباريات وضرورة وضع شعار خاص لدوري الدرجة الاولى وإقامة مبارياته في ملاعب مناسبة".

وذكر رئيس لجنة التقييم، علي جبار، أن "جميع التوصيات والمقترحات التي تم الاستماعُ إليها من قبل لجنتي الحكام والمسابقات سترفع الى اجتماعِ المكتب التنفيذي المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بحقها بعد مناقشتها".

واختتمَ جبار، حديثه بالقول إن الغرض من الاجتماع مع اللجانِ العاملة في الاتحاد، جاء لـ"تشخيصِ السلبيات والاستماع الى الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالعمل من جميعِ النواحي، بما يخدم مسيرةَ كرة القدم العراقية مستقبلاً".

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