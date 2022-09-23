لجنة التراخيص توضح سبب عدم شمول نادي دهوك بالإبعاد

شفق نيوز / أكد عضو لجنة التراخيص، في الاتحاد العراقي لكرة القدم، كاظم حسن، يوم الجمعة، أن فريق دهوك لم يكن مشمولا بالإبعاد رغم انتهاء موعد التراخيص، لعدم إكماله التراخيص وأن اللجنة ستبدأ زيارتها إلى دهوك غداً السبت للاطلاع على ملعبه.

وقال حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "التراخيص لم تكشف على ملعب دهوك ولم تطلع على الديون المترتبة عليه لغاية الآن، كون فريقه تأهل حديثاً للدوري الممتاز، وإن الاتحاد الآسيوي أوصى بعدم اتخاذ قرارات بحقها وبنفس التوقيتات أسوة بالفرق التي كانت تلعب في الدوري الممتاز، ومنحها الفرصة لترتيب أوراقها".

وأضاف أن "نادي دهوك اساساً غير مشمول بالتراخيص لغاية الآن كونه لم يدخل في السستم الآسيوي، ولا سيما أنه مبتعد عن الدوري الممتاز لأكثر من خمسة مواسم، ولهذا فإن فرق الدرجة الأولى لم تدخل بنظام تراخيص الاتحاد الآسيوي، وكذلك الحال لنادي كربلاء والناصرية".

وأوضح حسن، أن "الدخول ضمن السيستم يشمل الفرق الممتازة المعتمدة والصاعدة حديثاً تحتاج لإجراءات ووقت، بينما أمانة بغداد والميناء وسامراء، موجودون ضمن السيستم الآسيوي، كونهم لعبوا في الدوري الممتاز الموسم الماضي رغم هبوطهم لدوري الدرجة الأولى".

وفيما يخص مهلة الاستئناف التي مُنحت للأندية التي عليها ديون ولم تحسم موضوع ديونها وملاعبها فقد بدأت المهلة اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ولمدة خمسة أيام، بحسب لجنة التراخيص.

وأوضح عضو اللجنة، أن "هناك لاعبين شككو بعمل اللجنة، وأكدوا أن اللجنة منحت تراخيص لاندية لم يسددوا لهم مستحقاتهم"، مبيناً أن "اللاعبين لمعترضين قدموا الشكاوى متأخرة خاصةً بعد أن لاحظوا حصول زملائم الذين اكتسبوا القرار القطعي وحصلوا على المستحقات وانهوا التزاماتهم المالية مع أنديتهم السابقة بعد اتخاذهم لاجراءات مبكرة".

وخلص عضو لجنة التراخيص، كاظم حسن، إلى القول: "يحق لأي لاعب أن يرفع قضية بهذا الشأن، لتأخذ الإجراءات القانونية طريقها، لكن يحتاج ذلك لوقت حتى يتم حسم أمرهم".

يشار إلى أن لجنة التراخيص، لم تمنح الرخصة لأندية القوة الجوية والطلبة والديوانية لغاية الآن، لعدم تسديد مستحقات اللاعبين التي مازالت بذمتهم.