لجنة التراخيص تختتم زيارتها إلى نادي نوروز بتوجيه بعض الحلول والمعالجات

شفق نيوز/ اختتمت لجنة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الجمعة، زيارتها إلى مقرِّ وملعبِ نادي نوروز في مدينةِ السليمانية الذي سيشارك في مسابقةِ دوري نجوم العراق للمُحترفين

وبدأت اللجنةُ عملها بزيارةِ مقر النادي مساء أمس الخميس، وعقدت جلسةً موسعةً مع إدارةِ نادي نوروز والمسؤولين عن ملفِ التراخيص في النادي، وكانت الجلسة وديةً، وشهدت تبادلاً للآراءِ الهادفة إلى مواكبةِ التقدم الحاصل في أروقةِ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم.

وقدّم ممثلُ رابطة لا ليغا رئيس لجنة التراخيص وبقية أعضاء اللجنة حلولاً ومقترحاتٍ ومعالجاتٍ للعديدِ من القضايا التي كانت بحاجةٍ إلى التوضيح بالنسبةِ لنادي نوروز.

كما دعت اللجنةُ إلى ضرورةِ إكمال عملية رفع جميع الملفات قبل الموعدِ النهائيّ لغلقِ النظام.

كما زارت اللجنةُ، صباح اليوم، ملعبَ نادي السليمانية الذي سيتخذه نادي نوروز أرضاً مفترضةً له، واطلعت على جاهزيته لتَضييفِ المباريات، وتمّ أثناء الزيارةِ تشخيصُ بعض الحالات التي تحتاج إلى إدامةٍ أو تطوير.

بدورها، تعهدت إدارةُ نادي نوروز بإكمالِ جميع ما تمّ تأشيره من قبل لجنةِ التراخيص ليكون النادي بأتم جاهزيةٍ لمُسابقةِ الدوري.

ومن المؤملِ أن تواصلَ اللجنة سلسلةَ زياراتها إلى مقراتِ الأندية ضمن جدولٍ مُعدٍ مسبقاً.