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لجنة التراخيص تحدد الموعد النهائي: لن يكون هناك أي تمديد

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-12T16:41:40+0000
لجنة التراخيص تحدد الموعد النهائي: لن يكون هناك أي تمديد

شفق نيوز/ ذكر الناطق الإعلامي للجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم بلال زكي يوم الاثنين، ان اللجنة انهت زياراتها الميدانية لجميع اندية الدوري الممتاز، مبينا أن الجولات الاخيرة للجنة شملت محافظات البصرة وميسان والكوت.

وقال زكي لوكالة شفق نيوز؛ ان اللجنة تجدد الدعوة للاندية من اجل اكمال النواقص والملاحظات قبل موعد الإغلاق النهائي يوم الخميس المقبل 15 أيلول الجاري.

واوضح ان النواقص واجبة الاكتمال تم تأشيرها أثناء الزيارات التفقدية فضلا عن امور اخرى تم تشخيصها وسيتم ارسالها يوم غد الثلاثاء عبر البريد الرسمي للأندية.

وبين أن اللجنة تؤكد مرة أخرى بأن موعد الإغلاق الخميس المقبل نهائي ولن يكون هناك أي تمديد تحت أي ظرف كان.

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