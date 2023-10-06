لجنة التراخيص تبدأ عملها الأحد و"خلل واحد" فقط يبعد الأندية من دوري المحترفين

شفق نيوز/ اعلنت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، غلق نظام التراخيص اليوم الجمعة، مشيرة الى البدء بزيارات الاندية اعتبارا من يوم الأحد المقبل للكشف عن منشآتها الرياضية.

وقال بلال زكي الناطق الإعلامي للجنة لوكالة شفق نيوز، إن "الاندية التي لم تستوفِ شروط ومعايير التراخيص المالية المتمثلة بالديون المتبقية عليها سوف تستبعد من منافسات دوري المحترفين، بينما لو كان الخلل في الامور الادارية والفنية فستكون هنالك غرامات مالية ويسمح لها للعب في دوري المحترفين الموسم المقبل".

وأضاف أن "اللجنة سمحت بأربعة ملاعب للدخول بالخدمة لاستضافة مباريات من منافسات دوري المحترفين وهي ملاعب الزوراء والكرخ والنفط وامانة بغداد".

واوضح ان "اعتماد ملعبي امانة بغداد والنفط هو اعتماد مؤقت لحين اكتمال ملعبي الشعب والمدينة بعدها سيتوقف ملعبي الامانة والنفط من استضافة مباريات دوري المحترفين".

واكد ان "هنالك ملاحظات مهمة تحرص عليها اللجنة وحسب الاتفاق مع رابطة لاليغا لتنفيذها بغية منح الرخصة للأندية المعنية".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد 27 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم 2023-2024.