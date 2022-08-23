لجنة التراخيص تباشر ميدانياً باستيفاء الأندية الكروية لشروط البقاء في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ باشرت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بالاطلاع ميدانياً على استيفاء الأندية لتطبيق شروط البقاء ضمن الدوري الممتاز، فيما أمهلت نادي الطلبة حتى منتصف الشهر المقبل للالتزام بتعهداته.

وقال المنسق الإعلامي للجنة، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة باشرت عملها في التحديث الأخير لملف التراخيص الآسيوية، وبدأت بنادي الطلبة وستكون هناك زيارة مقبلة للاطلاع على النادي عن قرب".

وبين أن "اللجنة شخصت بعض الأمور ودعت إدارة الطلبة إلى معالجتها قبل حلول 15 من شهر ايلول المقبل"، موضحاً أن "من أهم الأمور التي ما زالت عالقة في نادي الطلبة هي عدم حسم المستحقات المالية المترتبة بذمة النادي لبعض اللاعبين والكوادر التدريبية، ولابد من حسم هذه المتعلقات ليتم يترخص النادي بشكل رسمي".

وأشار زكي إلى أن "زيارات لجنة التراخيص لبقية الأندية ستستمر تباعاً خلال الأيام المقبلة لحين إنجاز كل الأندية لالتزاماتها".

وأكد أن "النادي الذي لا تتم زيارته لا يعني ذلك حصوله على الرخصة، وان موضوع الرخص سيتم البت فيه بعد انتهاء الزيارات الميدانية لجميع الأندية".

وكان التحديث الأول للاندية انتهى في الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري.