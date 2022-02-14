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لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي الكروي تصدر عقوبات

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-14T21:03:15+0000
لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي الكروي تصدر عقوبات

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من تقارير الحكام في بعض المباريات التي جرت خلالها بعض الأحداث.

وأصدرت اللجنةُ عدة قرارات فيها، وكما يلي:

- ناقشت اللجنة التسجيلَ الصوتي الخاص بلاعب نادي الطلبة (أحمد خالد) ومشاهدة فيديو مباراة نادي الشرطة والطلبة، والتصرف غير اللائق ضد لاعب نادي الشرطة (محمود المواس)، وبعد اطلاع اللجنة على تفاصيل التسجيل الصوتي وفيديو المباراة تبينَ صحة ما ورد فيه حسب اعتراف لاعب نادي الطلبة (أحمد خالد)، ما يدل على ابتعاد اللاعب عن السلوك الرياضي، ونتيجة مناشدة لاعب نادي الشرطة المحترف السوري (محمود المواس) للجنة الانضباط بتخفيفِ العقوبة على لاعبِ الطلبة (أحمد خالد)، واحتراماً لهذه المناشدة قررت اللجنة ما يلي : -

1. حرمان لاعب نادي الطلبة (أحمد خالد) من اللعب مباراة واحدة استناداً الى المادة 50 /3 انضباط.

2. فرض غرامة مالية وقدرها (1000000) مليون دينار عراقي على لاعب نادي الطلبة (أحمد خالد) استناداً الى المادة 3/50 انضباط، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة وإيقاف مباراة أخرى، قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية.

- وتمت مناقشة تقرير مشرف مباراة الطلبة والشرطة ضمن الجولة العشرين من المرحلة الثانية ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم، وبعد اطلاع اللجنة على التقرير لاحظت وجود حالة تجاوز من قبل إداري نادي الطلبة (حيدر ستار) على الحكام والاتحاد والجمهور، وعليه تقرر حرمان إداري نادي الطلبة (حيدر ستار) من مرافقة الفريق لأربع مباريات استناداً الى المادة 51/1 انضباط، قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية.

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