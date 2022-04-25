لجنة الانضباط في اتحاد الكرة: عقوبات نادي زاخو عادلة

شفق نيوز/ أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مشروعية العقوبات التي فرضتها على نادي زاخو الرياضي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع فريق ناي الكهرباء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال رئيس اللجنة طه عبد حلاته، لوكالة شفق نيوز "قرارنا صائب ولا يوجد عليه شائبة ولم نظلم احداً به، وتم اتخاذ القرار بعد متابعة الحالة بدقة ومن الجوانب كافة والتقارير الواردة لنا من مشرف المباراة".

واضاف "لدينا ما يثبت ان قرارنا كان عادلا ولم يتأثر بأي شيء، والقرار بنقاطه التي طرحت وخصت عقوبة زاخو مناسبة جدا وفقاً للدلائل الملموسة".

يذكر ان لجنة الانضباط اصدر قرارا بمعاقبة نادي زاخو باللعب خارج ملعبه بالاضافة الى عدم حضور الجماهير الى نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بعد اعمال شغب جمهور زاخو وقلع الكراسي وتحطيم محتويات من الملعب.