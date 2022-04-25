سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة الانضباط في اتحاد الكرة: عقوبات نادي زاخو عادلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-25T10:01:19+0000
لجنة الانضباط في اتحاد الكرة: عقوبات نادي زاخو عادلة

شفق نيوز/ أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مشروعية العقوبات التي فرضتها على نادي زاخو الرياضي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع فريق ناي الكهرباء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال رئيس اللجنة طه عبد حلاته، لوكالة شفق نيوز "قرارنا صائب ولا يوجد عليه شائبة ولم نظلم احداً به، وتم اتخاذ القرار بعد متابعة الحالة بدقة ومن الجوانب كافة والتقارير الواردة لنا من مشرف المباراة".

واضاف "لدينا ما يثبت ان قرارنا كان عادلا ولم يتأثر بأي شيء، والقرار بنقاطه التي طرحت وخصت عقوبة زاخو مناسبة جدا وفقاً للدلائل الملموسة".

يذكر ان لجنة الانضباط اصدر قرارا بمعاقبة نادي زاخو باللعب خارج ملعبه بالاضافة الى عدم حضور الجماهير الى نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بعد اعمال شغب جمهور زاخو وقلع الكراسي وتحطيم محتويات من الملعب.

related

وثيقة.. محامي شرار حيدر: محاولات لتفويت الطعن بنتائج انتخابات اتحاد الكرة

Date: 2021-09-16 13:53:33
وثيقة.. محامي شرار حيدر: محاولات لتفويت الطعن بنتائج انتخابات اتحاد الكرة

"لم نهتف لصدّام".. جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء

Date: 2021-12-13 08:58:20
"لم نهتف لصدّام".. جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء

اتحاد الكرة يرجئ مجددا تسمية مدرب المنتخب العراقي

Date: 2022-02-08 18:13:12
اتحاد الكرة يرجئ مجددا تسمية مدرب المنتخب العراقي

لجنة الانضباط تدعو ممثل نادي القوة الجوية للحضور أمامها

Date: 2021-03-13 17:43:23
لجنة الانضباط تدعو ممثل نادي القوة الجوية للحضور أمامها

إدارة نادي زاخو ترفض استقالة "مفاجئة" للمدرب أحمد صلاح

Date: 2021-01-20 14:27:40
إدارة نادي زاخو ترفض استقالة "مفاجئة" للمدرب أحمد صلاح

انضباط اتحاد الكرة العراقي يصدر حزمة قرارات بينها حرمان لاعبين

Date: 2022-03-01 19:23:30
انضباط اتحاد الكرة العراقي يصدر حزمة قرارات بينها حرمان لاعبين

الدوري الممتاز.. ثلاثية للميناء في شباك زاخو

Date: 2021-06-21 20:46:06
الدوري الممتاز.. ثلاثية للميناء في شباك زاخو

العنكوشي يرد على أنباء معاقبته: تركت الرياضة منذ فترة

Date: 2021-10-26 14:19:29
العنكوشي يرد على أنباء معاقبته: تركت الرياضة منذ فترة