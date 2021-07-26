سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة الانضباط تلغي عقوبة المدرب مؤيد جودي بالإيقاف عن العمل لسنتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-26T15:26:22+0000
لجنة الانضباط تلغي عقوبة المدرب مؤيد جودي بالإيقاف عن العمل لسنتين

شفق نيوز/ عقدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية اجتماعاً لمناقشة طلب الاعتذار المقدم من قبل المدرب ( مؤيد جودي ) عما بدرَ منه سابقاً تجاه الهيئة التطبيعية.

وأوضح بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لدى طلب رئيس الهيئة التطبيعية مراجعة القرار على إثر تنازله عن شكواه السابقة ، ناهيك عن تقديمه الاعتذار ، ولكون الصلح سيد الأحكام ، لذا تقرر إلغاء العقوبة عن المدرب ( مؤيد جودي ) ، وذلك استناداً لأحكام المادة ( 135 ) انضباط ، وبدلالة المادة ( 118 / 2 ) انضباط".

وكانت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية قررت في وقت سابق معاقبة المدرب مؤيد جودي، بعد تصريحات متلفزة اطلق فيها وفقا لبيان الهيئة، "عبارات تهجمية واتهامات باطلة بحق رئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية.

وكانت العقوبة هي الإيقاف عن العمل الرياضي لمدة سنتين، استناداً لأحكام المادة 68 / 1 انضباط، وبدلالة المادة 9 انضباط.

related

لجنة الانضباط تدعو ممثل نادي القوة الجوية للحضور أمامها

Date: 2021-03-13 17:43:23
لجنة الانضباط تدعو ممثل نادي القوة الجوية للحضور أمامها

لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين

Date: 2021-03-31 13:04:20
لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين

خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية

Date: 2021-05-30 12:58:00
خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية

لجنة الاستئناف ترد طعن نادٍ عراقي وتصادق على قرار الانضباط

Date: 2021-06-30 20:04:40
لجنة الاستئناف ترد طعن نادٍ عراقي وتصادق على قرار الانضباط