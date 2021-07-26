لجنة الانضباط تلغي عقوبة المدرب مؤيد جودي بالإيقاف عن العمل لسنتين

شفق نيوز/ عقدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية اجتماعاً لمناقشة طلب الاعتذار المقدم من قبل المدرب ( مؤيد جودي ) عما بدرَ منه سابقاً تجاه الهيئة التطبيعية.

وأوضح بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "لدى طلب رئيس الهيئة التطبيعية مراجعة القرار على إثر تنازله عن شكواه السابقة ، ناهيك عن تقديمه الاعتذار ، ولكون الصلح سيد الأحكام ، لذا تقرر إلغاء العقوبة عن المدرب ( مؤيد جودي ) ، وذلك استناداً لأحكام المادة ( 135 ) انضباط ، وبدلالة المادة ( 118 / 2 ) انضباط".

وكانت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية قررت في وقت سابق معاقبة المدرب مؤيد جودي، بعد تصريحات متلفزة اطلق فيها وفقا لبيان الهيئة، "عبارات تهجمية واتهامات باطلة بحق رئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية.

وكانت العقوبة هي الإيقاف عن العمل الرياضي لمدة سنتين، استناداً لأحكام المادة 68 / 1 انضباط، وبدلالة المادة 9 انضباط.