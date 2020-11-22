لجنة الانضباط تغرمُ رئيس إدارة نادي الديوانية

شفق نيوز/ قررتْ لجنةُ الانضباط في الهيئة التطبيعية معاقبة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، على خلفية الشكوى التي تقدمَ بها رئيسُ لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرتْ من قبل المشكو منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الأعضاء في لجنة الانضباط، قررتْ إصدار العقوبة أعلاه بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، وفقا للمادة (68 / 1) وبدلالة المادة (51 / 1).

وبينت اللجنة ان في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد عن موسمٍ كامل، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام.