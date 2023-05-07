لجنة الانضباط تغرم الشرطة وتعاقب المصافي وتصدر قرارات بشأن اعتراض نادي الشرقية

شفق نيوز/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأحد، جملة من القرارات وغرمت نادي الشرطة وعاقبت المصافي.

واجتمعت اللجنة لمناقشةِ اعتراض نادي الشرقيّة الرياضيّ على نادي مصافي الوسط في كرةِ الصالات، وبعد مناقشةِ الاعتراض قررت اعتبار نادي مصافي الوسط خاسراً بنتيجة (0-5) أمام نادي الشرقيّة في مباراته التي جرت بتاريخ 6 نيسان الماضي استناداً إلى أحكام المادة 7/41 من لائحةِ نظام المسابقات لدوري كرةِ الصالات والشاطئية للموسم 2022/2023.

كما قررت معاقبة نادي الشرطة ومصافي الوسط بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (1) مليون دينار عراقي لكل منهما استناداً لأحكام المادة 41/3.

وايضا تم معاقبة اللاعب "مصطفى إحسان جمعة" بالحرمان من اللعب مع مصافي الوسط لنهاية الموسم الحالي استناداً للمادة 2/ب/6/42.