لجنة الانضباط تعد نفط البصرة خاسرا امام زاخو بسبب ثلاثة لاعبين

شفق نيوز/ عقدت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد لمناقشةِ بعض القرارات، فضلاً عن عددٍ من اعتراضاتِ الأندية.

وناقشت اللجنةُ كذلك اعتراضَ نادي زاخو ضد نفط البصرة بخُصوصِ مشاركة ثلاثة لاعبين محرومين بسبب تراكُّمِ الإنذارات في مباراتهم التي جرت ضمن منافساتِ الدوري الممتاز على أديم ملعب زاخو بتاريخ (21/7/2023)، وبعد الاطلاعِ على الأوليات كافة ومفاتحة قسم المسابقات في الاتحاد والاخطار بعدد الإنذاراتِ التي حصل عليها لاعبو نفط البصرة كل من:

1- أحمد زامل نعيم .

2- حسين عمار أمين.

3- حيدر عبد الرحيم داود.

فقد تبينَ أن اللاعبين في أعلاه محرومون من اللعب لوجود ثلاث بطاقاتٍ صفراء لكل واحد منهم، وهذا ما حرمهم من لعب هذه المباراة.. عليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:

1- اعتبار نادي نفط البصرة خاسرا بنتيجة (3-0) في مباراته مع نادي زاخو، وذلك لإشراكه ثلاثة لاعبين محرومين.

2- غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة مليون دينار عراقي.

وذلك استناداً لأحكام المادة 39 من لائحةِ مسابقات الدوري الممتاز.

وناقشت اللجنةُ قرارها المرقم 104 والمؤرخ 12/6/2023 بحقِّ لاعب نادي الصناعة (مقتدى ظافر كامل) حول تصرفه في مباراةِ نادي الصناعة ونادي زاخو التي جرت بتاريخ 2023/6/8 على ملعبِ نادي الصناعة ضمن منافساتِ دوري الشباب، إذ أن لجنتنا أصدرت قراراً بحرمانه من اللعب لأربع مبارياتٍ، وبعد مراجعةِ الفيديو مع الأوليات كافة قررت اللجنة: الاكتفاء بالعقوبةِ لمباراتين فقط انسجاماً مع المخالفة استناداً الى أحكام المادة 1/34 من لائحةِ الانضباط، ووضع اللاعب تحت المراقبةِ لمعرفة حسن سلوكه من عدمه استناداً الى أحكام المادة 3/34 من لائحةِ الانضباط.