لجنة الانضباط تعد غاز الجنوب خاسراً أمام الشرطة في صالات المحترفين

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، اعتبار نادي غاز الجنوب خاسراً بنتيجة (0-5) أمام نادي الشرطة، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القرار جاء بعد اجتماع اللجنة لمناقشة تقرير مشرف المباراة التي كان من المؤمل إقامتها يوم "20 نيسان/ أبريل 2026" في قاعة بلدية البصرة حيث تبين "وجود ثلاث مناطق غير صالحة للعب بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار رغم منح مهلة زمنية لمعالجة الوضع".

وأكدت، أن "نادي غاز الجنوب تهاون في تهيئة أرضية الملعب بالشكل المناسب لإقامة المباراة الامر الذي دفع الحكم إلى تعليق اللقاء ليصدر القرار باتفاق الآراء مع إمكانية الطعن به وفق السياقات القانونية".