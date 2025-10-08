لجنة الانضباط  تعد الموصل خاسراً أمام ديالى لمخالفته لوائح المحترفين

شفق نيوز– بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتبار نادي الموصل خاسراً بنتيجة (3-0) أمام نادي ديالى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النجوم، وذلك بعد إشراكه سبعة لاعبين محترفين في المباراة، في مخالفة صريحة للوائح الاتحاد.

وكان نادي ديالى قد تقدم باعتراض رسمي على مشاركة سبعة محترفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف التعليمات التنظيمية، ومطالباً بتطبيق العقوبات المنصوص عليها واحتساب نتيجة المباراة لصالحه (3-0) وفقاً للوائح المعمول بها.

من جهته، قال محمد فتحي، مشرف فريق نادي الموصل، لوكالة شفق نيوز، إن "الخلل ليس من جانبنا، بل في لوائح الاتحاد التي لم تُحدد بشكل واضح عدد اللاعبين المحترفين المسموح بمشاركتهم في المباراة".

وأضاف فتحي أن "اللوائح الحالية لا تتضمن نصاً صريحاً يحدد عدد المحترفين الذين يمكنهم التواجد داخل الملعب في المباراة الواحدة، وبالتالي لا يمكن اعتبارنا مخالفين".

يُذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق.