لجنة الانضباط تعاقب 3 أندية وتأهب لديربي كوردستان غداً

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، جملة من القرارات التأديبية التي طالت أندية وكوادر فنية، وذلك على خلفية مخالفات في عدد من المباريات ضمن البطولات المحلية، فيما أعلن ناديا دهوك وزاخو إكمال تحضيراتهما للمواجهة غداً في ديربي كوردستان ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق.

وقررت لجنة الانضباط اعتبار نادي الجنوب خاسراً (0-5) أمام الشرطة ضمن دوري المحترفين لكرة الصالات، مع فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي، بعد عدم حضور الفريق إلى قاعة المباراة رغم منحه المهلة القانونية.

كما أقرت اللجنة خسارة نادي عفك (0-3) أمام نفط الوسط في دوري الرديف، مع تغريمه مليون دينار عراقي، بسبب غيابه عن خوض اللقاء في موعده المحدد.

وفي السياق ذاته، فرضت اللجنة عقوبات انضباطية على الجهاز الفني لفريق ميسان، على خلفية أحداث مباراتهم أمام الجولان، حيث تم إيقاف المدرب حمزة داود ومساعده علي سالم ومعالج الفريق صادق حسين لمباراة واحدة لكل منهم، إضافة إلى تغريم كل واحد مليون دينار، بسبب الاعتراضات والتجاوزات اللفظية والسلوكية تجاه الطاقم التحكيمي.

وأكدت اللجنة أن جميع القرارات صدرت باتفاق الآراء، وهي قابلة للاستئناف وفق اللوائح المعتمدة.

وعن الاستعدادات لديربي كوردستان، عقد مساء الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة دهوك وزاخو، المقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق، على ملعب فرانسو حريري في أربيل، والذي سيستضيف اللقاء كأرض محايدة.

وأكد المدرب المساعد لنادي دهوك، سعد عبد الحميد، خلال المؤتمر، أن فريقه أنهى تحضيراته بصورة جيدة، مع التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، مشيراً إلى أن المسؤولية الآن تقع على عاتق اللاعبين، معرباً عن ثقته الكاملة بقدرتهم على تقديم الأداء المطلوب.

وأضاف عبد الحميد، أن المركز التاسع في جدول الترتيب لا ينسجم مع طموحات الفريق، مؤكداً السعي لتحسين الموقع خلال الجولات المقبلة.

من جانبه، أوضح لاعب دهوك هارون أحمد، أن مباريات الديربي تحمل طابعاً خاصاً ومختلفاً عن بقية مواجهات الدوري، مبيناً أن الفريق يطمح إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط من أجل تعويض النتائج الأخيرة.

وأشار إلى أن التدريبات الأخيرة شهدت معنويات مرتفعة وأجواء إيجابية داخل الفريق.

وفي المقابل، شدد مدرب زاخو أيوب أوديشو، على أهمية المباراة، واصفاً إياها بمواجهة ديربي تتطلب تحقيق الفوز وحصد النقاط.

وأعرب أوديشو عن أسفه لغياب الجماهير بسبب الإيقاف، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تقديم اللاعبين مستوى مميزاً من أجل تحسين النتائج والارتقاء في جدول الترتيب.

بدوره أكد لاعب زاخو مهدي كامل ثقة فريقه بقدرته على تقديم أداء جيد يرضي جماهيره، مشدداً على أهمية تجاوز المرحلة الصعبة والعودة إلى المكانة التي تليق بالنادي.

ولفت إلى أن مباريات الديربي لها طابع خاص، وأن الفريق جاهز لخوض هذا التحدي.