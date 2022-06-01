لجنة الانضباط تعاقب أندية في الدوري العراقي وتصدر جملة قرارات

شفق نيوز / أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، معاقبة عدد من أندية الدوري بمختلف صنوفه، وإصدار جملة من القرارات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة، لمناقشةِ بعض الطلباتِ والاعتراضات المقدمة من قبل عددٍ من الأندية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الاعتراضَ المقدم من قبل نادي الخضر الرياضي ضد نادي سكر ميسان ضمن الدوري التأهيلي للدرجةِ الأولى في المباراةِ التي جرت بتاريخ 26 / 5 / 2022، وبعد الاطلاعِ على أولياتِ الاعتراض والاستماع إلى إفادةِ مشرف المباراة الذي أكد أنه قامَ بتغيير رقم فانيلته من (25) إلى (5)، وهو رقم لاعب آخر من خلال حذفِ رقم (2) بالقلمِ بعد إيهام الحكم بأن رقمه هو (5)، عليه اتضح للجنة بأن هناك قضيةَ تلاعب بالنتائج".

وقررت لجنة الانضباط، معاقبة مدرب فريق سكر ميسان (رحيم جلوب) بالإيقاف لمدةِ سنة كاملة، استناداً للمادة 82 / ٢ انضباط، إضافة إلى معاقبة اللاعب (كرار عبد الكاظم) لاعب فريق سكر ميسان، بالإيقاف لمدة سنة استناداً للمادة 82 / 2 انضباط، ومعاقبة نادي سكر ميسان بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار، استناداً الى المادة 82 / 2 انضباط، فضلاً عن الإبقاء على نتيجة المباراةِ كما هي، مؤكدة أن "القرار غير قابلٍ للاستئناف استناداً لأحكام المادة 128 و4".

هذا وبحثت اللجنة، تقريرَ المشرف ومقطع الفيديو من مباراةِ فريقي القاسم والكهرباء ضمن الدوري الممتاز لكرةِ القدم، وبعد الاطلاع تمت ملاحظةُ وجود حالة تجاوز من قبل جمهورِ نادي القاسم، من خلال نزوله إلى میدان اللعب وإحداث مشكلات داخل الملعب".

وقررت اللجنة، معاقبة جمهور نادي القاسم، بالحرمان من مرافقةِ فريقه مباراتين على أرضه المفترضة استناداً لأحكام المادة 5 / ب.