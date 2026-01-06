لجنة الانضباط تعاقب ناديي عفك والحسين في الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن إصدار قرارات انضباطية بحق ناديي عفك والحسين، وذلك بعد عقد اجتماعين منفصلين لمناقشة تقارير رسمية تخص منافسات الدوري الممتاز ودوري العراق تحت 19 عاماً.

وفي ما يخص مباراة ناديي عفك ومصافي الجنوب ضمن الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز مصافي الجنوب بهدفين دون رد، ناقشت اللجنة تقرير مراقب المباراة الذي أشار إلى حدوث فوضى من قبل بعض مسؤولي النادي المتواجدين في المقصورة، إلى جانب إثارة الجماهير ورمي الحكام بقناني الماء، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن ومحاصرة طاقم التحكيم داخل غرفة الحكام، الأمر الذي استدعى طلب دعم أمني.

وبناءً على ما حصل، قررت اللجنة حرمان جماهير نادي عفك من حضور مباراة واحدة على أرضه المفترضة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي.

وفي شأن آخر، نظرت اللجنة في تقرير حكم مباراة ناديي الحسين ونفط ميسان ضمن دوري العراق تحت 19 عاماً، والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2025 على ملعب ميسان الأولمبي، حيث تبين عدم حضور نادي الحسين إلى أرض المباراة، ونتيجة لذلك، قررت اللجنة عدّ نادي الحسين خاسراً بنتيجة (0-3)، مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

وأكدت لجنة الانضباط أن القرارات صدرت باتفاق الآراء، وهي قابلة للاستئناف وفقاً للوائح المعتمدة.