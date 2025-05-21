لجنة الانضباط تعاقب ناديي زاخو والغراف بالخسارة والغرامة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن عقوبة بحق نادي زاخو، بسبب مباراته أمام نادي الطلبة، حيث عدته خاسراً في المباراة، في حين أصدرت عقوبتين ضد نادي الغراف ضمن دوري تحت 21 عاماً.

وفي بيان من اللجنة، ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه إن "لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي زاخو والطلبة ضمن دوري العراق تحت 21 عاما، والتي كان من المؤملِ أن تجري بتاريخ (13-5-2025) على أديم ملعب التاجي".

وتابعت: "بعد الاطلاعِ على التقرير تبين للجنة ِأن نادي زاخو لم يحضر ملعبَ المباراة..ولما تقدم قررت اللجنة عدَّ نادي زاخو خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي الطلبة استناداً لأحكام المادة (59) وبدلالةِ المادة (167/2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025".

وقررت اللجنة كذلك، "معاقبةَ نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (59/3) من لائحةِ الانضباط والأخلاقك، مبينة أن "القرار صدر باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف".

ولفت البيان إلى أن "اللجنة اجتمعت لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي القوة الجوية والغراف ضمن دوري العراق تحت 21 عاما، والتي كان من المؤملِ أن تجري بتاريخ (13-5-2025) على أديم ملعبِ القوة الجوية".

وبين أنه "بعد الاطلاع على التقريرِ تبين للجنةِ أن نادي الغراف لم يحضر ملعبَ المباراة، ولما تقدم قررت اللجنة عدَّ نادي الغراف خاسرًا (0-3) في مباراته أمام نادي القوة الجوية استناداً لأحكام المادة (59)، وبدلالةِ المادة (167/2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025".

وقررت اللجنة كذلك، "معاقبةَ نادي الغراف بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (59/3) من لائحةِ الانضباط والأخلاق آنفة الذكر"، مشيرة إلى أن "القرار صدر باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف" .