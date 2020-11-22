لجنة الانضباط تعاقب مساعد مدرب فريق "الحشد" لكرة الصالات

شفق نيوز/ قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، يوم الأحد، معاقبة المدرب المساعد لفريق الحشد لكرة الصالات، رعد كاظم، بمنعه من مرافقة فريقه لثلاث مباريات ابتداءً من الدور الثالث.

وأبلغا اللجنة وكالة شفق نيوز، أن "العقوبة جاءت استنادًا لأحكام المادة (46/2) في لائحة كرة الصالات، مع غرامة مالية مقدارها 250 ألف دينار عراقي، على أن يسدد المبلغ الى حسابات الاتحاد في مدة أقصاها 15 يوماً، وبخلافه تتضاعف الغرامة ويستمر الإيقاف، والقرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ.

وجاءت العقوبة بعد الإطلاع على تقرير مشرف مباراة الحشد ونفط البصرة ضمن مباريات الجولة الاولى، التي جرت على قاعة العدل بتاريخ 13 /11/ 2020 .

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب فريق اوروك، حيدر خضير، الذي يحمل الرقم (12)، بالإيقاف لخمس مباريات، وعدم مرافقة فريقه ابتداءً من الدور الثالث استنادًا لأحكام المادة 47 من لائحة الانضباط لكرة الصالات، مع دفع غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار عراقي، على أن يسدد المبلغ الى حسابات الاتحاد في مدة أقصاها 15 يوماً، وبخلافه تتضاعف الغرامة ويستمر الإيقاف، والقرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ.