لجنة الانضباط تعاقب مدرب اربيل بـ"الإيقاف" الى نهاية الموسم الكروي

شفق نيوز/ عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الخروقات والتجاوزات التي حصلت في بعض المباريات.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة قررت معاقبة مدرب فريق أربيل (لؤي صلاح) بالإيقاف إلى نهاية الموسم استناداً لأحكام المادة 51 /4 انضباط، وذلك بعد اطلاع اللجنة على مقطع الفيديو من المباراة المنقولة تلفزيونياً، وكذلك الاطلاع على تقرير الحكم (أحمد كاظم كاطع) وملاحظة سوء سلوك مدرب أربيل أعلاه، وقيامه بالبصق على الحكم والتلفظ بألفاظ بذيئة.

وأضاف البيان؛ أنه لدى الاطلاع على مقطع الفيديو للمباراة المنقولة تلفزيونياً بين زاخو والزوراء، والحالة التي تسبب بها لاعب الزوراء (مصطفى محمد) ضد لاعب من فريق زاخو في الدقيقة (26) من المباراة بتعمده ضرب المنافس، تقرر معاقبة لاعب الزوراء (مصطفى محمد) بالإيقاف مباراتين، وذلك استناداً للمادة (50 / 2) انضباط.

وتابع؛ ان اللجنة اطلعت على تقرير الحكم (أحمد صباح)، وما ورد فيه من سلوكٍ غير رياضي من قبل المدرب المساعد لفريق ناشئي المرور (نصير حميد)، تقرر معاقبة المدرب المساعد لفريق ناشئي المرور بالإيقاف مباراة واحدة استناداً للمادة (51 /1) انضباط.

وأشار إلى أنه لدى إطلاع اللجنة على تقرير حكم ومشرف مباراة (المصافي والحسين) ضمن مباريات دوري الشباب، وما رافق المباراة من سوء سلوك للمدرب ومساعده من نادي الحسين، وكذلك تصرف لاعب فريق الحسين (سجاد أحمد عذافة)، تقرر معاقبة المدربين (عبد الكريم عبد الأمير وعلاء سعيد) من نادي الحسين بالإيقاف ثلاث مباريات استناداً للمادة 51 /1 انضباط، على أن تنفذ العقوبة الإدارية بالتعاقب مع العقوبة الفنية بالطرد بالبطاقة الحمراء، ومعاقبة اللاعب (سجاد أحمد عذافة) من نادي الحسين بالإيقاف مباراتين استناداً للمادة (51 /1) انضباط.