لجنة الانضباط تعاقب فريقين من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، عدة عقوبات بحق فريقين من الدرجة الأولى لكرة القدم لمخالفتهما الضوابط.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجتمعت لمناقشة الاعتراضَ المُقدم من قبل نادي الجولان الرياضي على لاعب نادي السماوة "محمد علي حسين" الذي يحمل الرقم 9 في مباراتهم التي جرت يوم 2022/2/25 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، وادعاؤهم بأن اللاعب أعلاه لديه عقد مع نادي الصليخ، واطلعت اللجنةُ على استمارةِ مباراة الفريقين، واتضح فيها مشاركة اللاعب بالمباراة.

واشارت اللجنة الى انها اطلعت على كتاب مُخالصة اللاعب من نادي الصليخ، كما اطلعت على بطاقةِ تسجيل لاعبي نادي الصليخ، وكان اللاعب مثبتاً تحت رقم 90.

وبينت انها اطلعت اللجنة على بطاقة تسجيل اللاعبين المثبت فيها اللاعب أعلاه برقم 9 التولد 1990، وقد تبينَ للجنة بأن اللاعب انتقلَ من نادي الصليخ الرياضيّ الى نادي السماوة الرياضي ولعبَ مباراته في أعلاه قبل الفترةِ الانتقاليّة الشتويّة التي تبدأ من 1/1/2022 ولغاية 6/2/2022، وهذه مخالفةٌ صريحةٌ. وعليه قررت اللجنة اعتبارَ نادي السماوة خاسراً 3–0 في مباراته أمام نادي الجولان.

وتابعت اللجنة أنها ناقشت الاعتراضَ المقدم من نادي سامراء بخصوص إشراك اللاعب "ستار عادل عبد الأمير" الذي يحمل الرقم 29 في مباراتهم مع نادي مصافي الجنوب، وقد اطلعت اللجنةُ على عقدِ اللاعب في أعلاه مع نادي ميسان ولمدة سنتين 23/22 و24/23، والمذيل بتواقيع رئيس النادي واللاعب، ومؤيد بختم النادي.

وذكرت اللجنة انها اطلعت على بطاقةِ تمثيل اللاعب لنادي ميسان باسمه الثلاثي وتولده 1994، ويحمل الرقم 17، واطلعت أيضاً على عقد اللاعب "ستار عادل عبد الأمير" مع نادي مصافي الجنوب ولمدة سنةٍ واحدةٍ للموسم 2023/2022.

كما اطلعت على كشوفاتِ نادي مصافي الجنوب، حيث ظهرَ أن اللاعب أعلاه ضمن كشوفاتِ نادي مصافي الجنوب، ويحمل الرقم 22 وتولد 1998، وقد لاحظت اللجنةُ على استمارة مباراةِ نادي سامراء ومصافي الجنوب أنه قد ذكر اسم اللاعب وبرقم 29، وبعد الاطلاع على الأوليات كافة تبينّ بأن اللاعب كان مسجلاً في كشوفاتِ ميسان ومثبتاً في اتحاد كرةِ القدم، وقررت اللجنة اعتبارَ نادي مصافي الجنوب خاسراً 3–0 في مباراته أمام نادي سامراء.