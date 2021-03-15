لجنة الانضباط تعاقب العنكوشي

شفق نيوز / قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، معاقبة رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، بالإيقاف ست مباريات مع دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط في الهيئة، عقدت اجتماعا لمناقشة الشكوى المقدمة من لجنة الحكام على رئيس نادي الديوانية، وقررت معاقبة العنكوشي، بالإيقاف ست مباريات، مع دفع غرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار، وفق المادة 58 / انضباط، على أن تدفع في مدة أقصاها 15 يوما استنادا للمادة 24 / 2 انضباط".

وأضافت الهيئة، أن "قرار العقوبة جاء بعد اطلاع اللجنة على منشورات المشكو منه (حسين العنكوشي) في وسائل التواصل الاجتماعي، وما صدر في حسابه الشخصي من تهجمٍ وتهكمٍ واضح على شريحة الحكام وإثارة الجماهير، وهي من الأفعال التي تعاقب عليها اللوائح كافة سواء أكانت المحلية أو الدولية".

وأوضحت، أن "هذه العقوبة ستنفذ من الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز، على أن يشمل الإيقاف، ووفقا للمادة 18 / انضباط، عدم الدخول إلى غرف تبديل الملابس وميدان الملعب وأرجاء الملعب بصورة عامة".