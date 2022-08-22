لجنة الانضباط تصدر 6 قرارات مختلفة بشأن أندية في الدوري العراقي

شفق نيوز / اتخذت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، جملة قرارات بشأن الاعتراضات المقدمة إليها من بعض الأندية في الدوريات المحلية المختلفة.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماع لها عقدته في مقر الاتحاد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز "الاعتراض المُقدم من قبل نادي الحشد الشعبيّ ضد نادي شهداءِ الأمين ضمن دوري الأشبال لكرةِ القدم، واطلعت على الاعتراضِ أعلاه الذي بيّنَ فيه نادي الحشد إشراكَ اللاعب الذي يحملُ الرقم (21) (رسول حيدر عبد) واسمه الحقيقي (علي ميثاق)".

وعلى إثر ذلك، استدعت اللجنة "اللاعب المُشار إليه في الاعتراض، ولم يحضر هو أو أي ممثلٍ عن نادي شهداء الأمين، ولم يُقدم أي عذر شرعي لعدم حضورهم، وهذا ما يؤكدُ صحةَ ادعاء المعترض وعجز المعترض عليه عن إثباتِ العكس".

وقررت لجنة الانضباط، اعتبار "فريق نادي شهداء الأمين للأشبال خاسراً بنتيجة (0-3) أمام فريق نادي الحشد الشعبي، وذلك لمخالفته التعليمات وضوابط نظام المسابقة، واستناداً إلى المادة الثامنة من لائحةِ الانضباط".

على صعيد آخر، ناقشت اللجنة "الاعتراضَ المقدم من قبل نادي محافظةِ بغداد ضد نادي الفتحِ لفئةِ الناشئين، واطلعت على الاعتراضِ أعلاه الذي بيّنَ فيه ممثلُ نادي محافظة بغداد اعتراضه على اللاعب الذي يحملُ الرقم (24) واسمه في الكشف (حسین عباس سید) بینما اسمه الحقيقي هو (مصطفى عباس سید)".

هذا واستدعت اللجنة اللاعب المذكور مع أخيه، وتم إجراءُ التدقيق على الوثائق الرسميّة كافة لهم، وإجراء التحقيق الشفوي، ومن خلاله تبينَ للجنة عدم وجود أي تلاعبٍ أو تزويرٍ في الوثائق الرسميّة، وان اسم اللاعب ومواليده الموجود في الكشفِ رسمي".

وعليه، ردت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم العراقي، "اعتراض نادي محافظة بغداد لعدمِ ثبوت أي تلاعبٍ أو تزويرٍ بالوثائق الرسميّة".

في السياق، بحثت اللجنة في الاعتراضِ المقدم من قبل نادي النهضة ضد نادي الحسنين ضمن دوري شبابِ الدرجة الثالثة، واطلعت على الاعتراض أعلاه الذي بيّنَ فيه نادي النهضة أن نادي الحسنين قامَ بإشراكِ لاعبين خلافاً للضوابط والتعليمات".

واستدعت اللجنة كذلك، "اللاعبين المُشار إليهم في الاعتراض إلى مقرّ الاتحاد، ولم يحضروا هم ولا أي ممثلٍ عن نادي الحسنين، وهذا ما يؤكدُ صحةَ ادعاء المعترض وعجز المعترض عليه عن إثباتِ العكس".

وقررت لجنة الانضباط، اعتبار "فريق نادي الحسنين للشباب خاسراً بنتيجة (0-3) أمام نادي النهضة، وذلك لمخالفته التعليمات وضوابط نظام المسابقة، واستناداً لأحكام المادتين الثامنة والثانية من لائحةِ المسابقات" .

وناقشت اللجنةُ خلال الاجتماع، "الاعتراضَ المقدم من قبل نادي الجيش الرياضي ضد نادي المصافي لفئةِ الناشئين، واطلعت على الاعتراضِ أعلاه الذي بيّنَ فيه نادي الجيش أن هناك عدداً من اللاعبين تم إشراكهم من قبل نادي المصافي مشكوكٌ في أسمائهم وأعمارهم الحقيقيّة ويطلب التحقق من ذلك".

وقامت اللجنة بـ"استدعاءِ اللاعبين كافة المُشار إليهم في الاعتراضِ وإجراء التحقيق والتدقيق في الوثائق الرسميّة الخاصة بهم، ومن خلال ذلك تبينَ للجنة أن جميع اللاعبين المعترض عليهم لا يوجد أي تلاعبٍ أو تزويرٍ في أسمائهم وأعمارهم، وهم ضمن الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في نظام المسابقات".

وعليه قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، رد "اعتراض نادي الجيش لعدم ثبوتِ أي تلاعبٍ أو تزويرٍ بالوثائق الرسميّة، واعتماد نتيجة المباراة".

في غضون ذلك، ناقشت اللجنةُ "الاعتراض المقدم من قبل نادي بسماية ضد نادي الحسنين ضمن دوري شبابِ الدرجة الثالثة، واطلعت على الاعتراضِ أعلاه الذي بيّنَ فيه نادي بسماية أن نادي الحسنين قامَ بإشراكِ خمسة لاعبين خارج المواليد المسموح بها".

واستدعت اللجنة "اللاعبين المُشار إليهم في الاعتراضِ ولم يحضروا إلى مقرّ الاتحاد ولا أي ممثلٍ عن نادي الحسنين، ولا يوجد أي عذرٍ شرعي لعدم حضورهم، وهذا ما يؤكدُ صحةَ ادعاء المعترض وعجز المعترض عليه عن إثباتِ العكس".

وقررت اللجنة "اعتبار فريق نادي الحسنين للشباب خاسراً بنتيجة (0-3) أمام نادي بسماية، وذلك لمخالفته التعليمات وضوابط نظام المسابقة، واستناداً لأحكام المادة الثامنة من لائحة المسابقات".

وفي الأثناء، ناقشت لجنة الانضباط خلال اجتماعها "تقريرَ حكم مباراة الكهرباء وأمانة بغداد ضمن دوري الأشبالِ الممتاز، واطلعت على التقريرِ أعلاه الذي بيّنَ فيه حكمُ المباراة أن فريق بغداد لم يقم بارتداءِ شعار الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، وتم الانتظارُ أكثر من (١٥) دقيقةً ومع ذلك لم يقوموا بارتداءِ الشعار، وعليه تم إنهاءُ المباراة من قبل الحكمِ بالتشاور مع مقيمِ الحكام الذي قامَ بدور مشرفِ المباراة لعدم حضور مشرفِ المباراة".

وقررت اللجنة، اعتبار "فريق نادي أمانة بغداد للأشبال خاسراً بنتيجة ( 0-3) أمام نادي الكهرباء استناداً لأحكام المادة الثالثة / 28 من نظام المسابقات".