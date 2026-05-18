لجنة الانضباط تصدر عقوبات وغرامات مالية على نادي دهوك وجمهوره

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عدداً من العقوبات والغرامات المالية على نادي دهوك الرياضي وجمهوره على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه الكروي مع فريق الموصل في الجولة الخامسة والثلاثين من دوري نجوم العراق التي جرت على ملعب دهوك وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد نهاية المباراة دخل (جاسم حاجي/ خالد مشير) إداريي نادي دهوك الى أرض الملعب، وقاما بالاعتداء على الطاقم التحكيمي، وأحد لاعبي الموصل، وتدخل رجال الأمن وقاموا بفض النزاع.

وقام حارس مرمى نادي دهوك (زانا جوزل) رقم (21) بالاعتداء على أحد لاعبي فريق الموصل.

كما قام لاعب نادي الموصل (jhostin ferney رقم (22) بالاعتداء على أحد لاعبي دهوك، وتم طرده.

وكذلك نزول الجماهير الى أرضية الملعب والاعتداء على الطاقم التحكيمي بالدفع والضرب، وقد قام عضو رابطة نادي دهوك (أحمد سليفاني) بضرب الحكم (واثق مدلل).

وأيضاً نزول رئيس نادي دهوك الى أرضية الملعب مع أفراد حمايته، وقام بالتجاوز على الطاقم التحكيمي بألفاظ وعبارات مسيئة، وحدثت فوضى داخل أرضية الملعب وتشابك بالأيدي بين لاعبي الفريقين والملاك الإداري.

بالإضافة إلى قيام بعض جماهير نادي دهوك بالاعتداء على مساعدي الحكم، وقام أحدهم بالاعتداء على الحكم الرابع، ما أدى الى خروج الدم من أذنه.

وتم إطفاء الإنارة في الملعب، ما أدى الى خلق حالة من الرعب والخوف لدى الحكام ومسؤولي المباراة.

كما قام رئيس نادي دهوك بالتصريح لوسائل الإعلام بكلام سيء تجاه الحكام.

واضطر الحكام ومسؤولي المباراة إلى البقاء لفترة تزيد على الساعتين داخل أرضية الملعب، وبعد خروجهم تم التجاوز عليهم بالسب والشتم والبصق من قبل جمهور نادي دهوك.

وكذلك دخول أحد مشجعي دهوك المدعو (أسامة حسين إسماعيل)، وكان يجلس في المقصورة الى أرضية الملعب، وتهجم على لاعب نادي الموصل المحترف الألماني (روبرت).

كما اطلعت اللجنةُ على الفيديوهات المتعلقة بأحداث المباراة.

عليه ولما تقدم قررت اللجنة:

1. فرض غرامة على نادي دهوك قدرها 25 مليون دينار عراقي.

2. معاقبة رئيس نادي دهوك (عبد الله مجيد) بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة (شهر واحد)، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

3. حرمان جماهير نادي دهوك من الدخول الى الملعب (أرضهم المفترضة) (ست مباريات).

4. معاقبة السيد (خالد مشير) من نادي دهوك بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها مليوني دينار عراقي.

5. معاقبة اللاعب (زانا جوزل) حارس مرمى نادي دهوك بالحرمان من اللعب (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

6. معاقبة اللاعب (jhostin ferney) لاعب نادي الموصل بالحرمان من اللعب (مباراتين)، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي.

7. معاقبة السيد (أحمد سليفاني) عضو رابطة نادي دهوك بالحرمان من دخول الملاعب لمدة (سنة واحدة).

8. معاقبة المشجع (أسامة حسين إسماعيل) بالحرمان من دخول الملاعب لمدة (سنة واحدة).

وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف، بحسب البيان.