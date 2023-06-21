لجنة الانضباط تصدر عقوبات وتوضيحاً على اعتراض الكهرباء على مشاركة ابراهيم بايش

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً لمناقشةِ عدد من الاعتراضاتِ المقدمة إليها، وكما يلي:

ناقشت اللجنةُ اعتراضَ نادي الطلبة حسب كتابهم بالعدد 1/14 المؤرخ 2023/6/6 ضد مشاركةِ لاعب نادي القوة الجوية (إبراهيم بايش)، وحسب ادعائهم بأنه محرومٌ من اللعب لثماني مباريات، ولديه عقوبة فنيّة ( طرد ) حصل عليها في آخر مبارياته التي شاركَ فيها مع فريقه ضد نادي الكهرباء، وإن هذه العقوبة لم تطبق بحقه لكون لجنة الاستئناف قد اعتبرت في قرارٍ سابقٍ لها مدة الاعتراض خلال 72 ساعة استناداً الى المادة 2/126 من لائحةِ الانضباط.. عليه قررت اللجنة اعتبارَ الاعتراض مقبولاً شكلا، وعند الاطلاع على الأولياتِ كافة، وبعد مفاتحةِ قسم المسابقات لإعلام اللجنة عن عدد المباريات التي حرمَ من اللعب فيها مع ذكر الفريق والأدوار منذ إصدار العقوبةِ بحقِّ اللاعب حسب مذكرتهم المؤرخة 2023/6/7

فقد جاء الرد بأن اللاعبَ المذكور قد حرم من اللعبِ لتسع مباريات بضمنها العقوبة الفنية ( الطرد ) الذي حصلَ عليها في آخر مباراةٍ شارك فيها اللاعب مع فريقه ضد فريق الكهرباء، واستناداً لأحكام المادة 18/6 من لائحةِ الانضباط التي تنص (إذا تمت معاقبةُ شخص ما من قبل اللجان القضائيّة فيجب أن يتم احتسابُ الإيقاف في جميع المسابقات وليس في مسابقة واحدة إلى أن يكمل فترة عقوبته)، علما أنه قد حرمَ أيضاً في مباراةِ فريقه مع نادي الشرطة ضمن بطولةِ الكأس، وبهذا فإنه قد أكمل العقوبةَ بشكلٍ كاملٍ وصحيح.

عليه قد قررت اللجنةُ ما يلي: رد اعتراض نادي الطلبة كون اللاعب قد حرمَ من اللعب لتسع مباريات من ضمنها مباريات فريقه من بطولةِ الكأس.

كما ناقشت اللجنة تقريرَ حكم مباراة نادي نفط الشمال والموصل ضمن الدوري التأهيلي للدرجةِ الأولى، وبعد الاطلاع على الأوليات كافة تبين للجنةِ قيام لاعب نادي نفط الشمال (أحمد محمد شدة) رقم 80 بالتهجم على حكم المباراةِ بالسب والشتم والتهديد، وعلى أثره قام الحكمُ بإشهار البطاقة الحمراء، وبعد انتهاء المباراة قام أيضاً بالتهجم على الحكم ومحاولة الاعتداء عليه بطريقةٍ بعيدةٍ كل البعد عن الروحِ الرياضيّة، ولولا تدخل قوات الأمن لحدثَ ما لا يحمد عقباه، علماً أن الحكام انتظروا أكثر من نصف ساعة في الغرفة لإبعاده عن الملعب.. وعليه، ولكل ما تقدم قررت اللجنة :

1- معاقبة لاعب نادي نفط الشمال (أحمد محمد شدة) رقم 80 بالحرمان من اللعبِ لنهاية الموسم 2023/2022، ولا يحق له اللعب في أي مسابقةٍ لاتحاد الكرة استناداً لأحكام المادة 2/51 من لائحة الانضباط.

# وناقشت اللجنة اعتراضَ نادي آل بدير الرياضي حسب كتابهم بالعدد (59) المؤرخ 2023/6/20 حول مشاركة لاعبة نادي الزوراء (ميس مهدي)، حيث اشتركت في مباراتهم التي جمعتهم يوم الاثنين 2023/6/19 ضمن منافساتِ بطولة كأس العراق للصالات النسوية والمقامة في محافظةِ دهوك.. وبعد الاطلاع على الأوليات كافة والرجوع إلى قرار لجنتنا ذي الرقم (70) والمؤرخ 2023/4/17 ، حيث كنا قد أصدرنا بحقها عقوبةً بالحرمان لمباراة واحدة ولا يحق لها المشاركة في هذه المباراة، ولهذا تعتبر مخالفةً قانونيةً صريحة.. عليه قررت اللجنة ما يلي :-

1- اعتبار نادي الزوراء خاسراً (صفر- 5) في مباراتهم أمام نادي آل بدير مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها مليونا دينار استناداً لأحكام المادة 19 من تعليمات بطولة كأس العراق للصالات للموسم 2023/2022 .

2 - معاقبة لاعبة نادي الزوراء (ميس مهدي) بالحرمان لمباراة واحدة استناداً للمادة 19 من تعليمات بطولةِ كأس العراق للصالات النسويّة للموسم 2023/2022.