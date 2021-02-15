لجنة الانضباط تصدر جملة عقوبات بحق لاعبين وأندية عراقية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، جملةً من العقوبات بحق عدد من اللاعبين والأندية الرياضية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "عقدت اجتماعاً لمناقشة تقارير مشرفي المباريات، والنظر بالتجاوزات التي حصلت في المباريات، وتقررَ خلال الاجتماع، اعتبار فريق نفط الوسط خاسرا أمام فريق الشرطة بنتيجة (0-5) ضمن دوري الصالات، وذلك بعد اطلاع اللجنة على تقرير المشرف وكل الأوراق الخاصة بالاعتراض".

وأضافت أنه "تمت مفاتحة دائرة صحة النجف لبيان حالة اللاعب (مهدي كاظم احمد) وهل هو مصاب (بفيروس كورونا) من عدمه، وقد ورد كتاب مديرية صحة النجف بالعدد (5161) في (5/2/2021) الذي يؤكد إصابته (بالفيروس)، ولإطلاع اللجنة على كشوفات الفريق تبين انه لم يتم تسجيل أكثر من لاعب شاب، وكذلك اطلعت اللجنة على سمات الدخول الى الامارات لفريق نفط الوسط المشارك في بطولة (خورفكان)، واتضح ان اللاعب أعلاه لم يسافر الى الامارات مع وفد الفريق".

وأوضحت أنه" تقرر اعتبار فريق نفط الوسط خاسرا أمام الشرطة بنتيجة (0-5)، وذلك لمخالفته المادة 25 /1 من لائحة الصالات التي أوضحت تسجيل اللاعبين الشباب، وكذلك المادة 25 /2 التي أوجبت وجود لاعب شاب في المباراة، وحيث ان الإدارة تتحملُ المسؤولية التقصيرية في عدم تسجيل أكثر من لاعب شاب، قرارا قابلا للاستئناف، على أن يرد مبلغ الاعتراض الى نادي الشرطة بعد مرور 7 أيام أو بعد مصادقة لجنة الاستئناف عليه".

وتابعت اللجنة، أنه "بعد اطلاعها على تصوير الفيديو الذي أظهر دخول مدرب الشرطة (أثير جمال) الى أرض الملعب أثناء سير المباراة والتقاط الكرة والتهجم على حكم المباراة، ما أدى الى توقف المباراة، وهذه التصرفات تعد خارجة عن القانون واللوائج، لذا تقرر حرمان مدرب الشرطة لكرة الصالات (أثير جمال) خمس مباريات، وغرامة مالية مقدارها 250 ألف دينار، استنادا للمادة 53 / 2 من لائحة الصالات، على ان تنفذ العقوبة بالتعاقب مع العقوبات الأخرى السابقة، قرارا غير قابلا للاستئناف".

وبينت أنه "تقررَ معاقبة مساعد مدرب فريق الشعلة (عباس جبار) بعدم مرافقة فريقه لخمس مباريات، وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، استنادا الى أحكام المادة (52) من لائحة الانضباط، وذلك نتيجة سوء سلوكه والألفاظ البذيئة التي تتنافى مع الأخلاق الرياضية، قرارا غير قابل للاستئناف".