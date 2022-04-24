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لجنة الانضباط تنزل عقوبة شديدة بحق نادي زاخو

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-24T14:09:00+0000
لجنة الانضباط تنزل عقوبة شديدة بحق نادي زاخو

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ الانضباط من أجل تدارس بعض الحالات التي وصفتها بالسلبيّة التي حدثت في عددٍ من المبارياتِ، واتخذت اللجنة فيها عدة قراراتٍ.

وجاءت كما يلي:

* عند مناقشةِ تقرير مُشرف وحكم مباراة زاخو والكهرباء ضمن الدوري المُمتاز، وبعد اطلاعِ اللجنة على التقريرين في أعلاه وما رافقهما من أحداثٍ ومخالفاتٍ جسيمةٍ تسببَ بها جمهور نادي زاخو، ولكون نادي زاخو هو الفريق المضيف والمسؤول عن تصرفاتِ جماهيره وأمن وسلامة الملعب واللاعبين وبقية الملاكات، عليه قررت اللجنة ما يلي:

1. حِرمان فريق نادي زاخو من اللعب على أرضه إلى نهايةِ الموسم الحالي استناداً الى أحكام المادة 5/ انضباط.

2. حِرمان جمهور فريق نادي زاخو من مرافقةِ فريقه في المبارياتِ التي تقام على أرضه المفترضة.

3. مُعاقبة نادي زاخو بغرامٍة ماليةٍ مقدارها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً إلى المادة 14 / انضباط.

* وناقشت اللجنة أيضاً تقرير مُشرف وحكم مباراة شباب بغداد وشباب القاسم ضمن دوري الشباب الممتاز، وبعد اطلاعها على التقريرين أعلاه لاحظت اللجنةُ وجودَ حالة تجاوز من قبل مدرب فريق شباب بغداد (محمد سعدون) ومساعده (باسم ابراهيم) على الطاقمِ التحكيمي للمباراة، عليه قررت اللجنة ما يلي:

1. مُعاقبة مدرب نادي شباب أمانة بغداد (محمد سعدون) بالإيقاف ست مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 1/51 انضباط.

2. مُعاقبة مُساعد مُدرب فريق شباب بغداد (باسم ابراهيم) بالإيقاف أربع مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 51 /1 انضباط.

* كما تدارست اللجنةُ تقرير مُشرف وحكم مباراة نادي الكهرباء ونادي الديوانية ضمن دوري الشبابِ الممتاز، وبعد اطلاع اللجنةِ على التقريرين أعلاه وما ورد فيهما من انسحابِ نادي الديوانية قبل انتهاءِ الوقت الأصلي للمباراة بأربعِ دقائق، ما اضطر الحكم الى إنهاءِ المُباراة قبل وقتها الأصلي، عليه قررت اللجنة ما يلي:

1. اعتبار فريق شباب نادي الديوانية خاسراً بنتيجة (3-0) استناداً الى أحكام المادة الرابعة / 11 مسابقات.

2. مُعاقبة مشرف المباراة (مجيد حمد متعب) ثلاثة أدوار واجبة، وذلك لسماحه بانطلاق المباراة بدون وجودِ سيارة إسعافٍ استناداً الى أحكام المادة 10 /انضباط.

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