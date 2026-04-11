لجنة الانضباط ترفض شكوى الميناء ضد محترفي أربيل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، رد شكوى نادي الميناء الرياضي المقدمة ضد نادي أربيل، بشأن المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق، والتي أُقيمت في 13 مارس/آذار 2026.

وذكرت اللجنة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عقدت اجتماعاً للنظر في الشكوى المرقمة (145) والمؤرخة في 15 مارس/آذار 2026، والتي تضمنت اتهام نادي أربيل بارتكاب مخالفة قانونية عبر إشراك تسعة لاعبين محترفين، من بينهم لاعب يمني، في قائمة المباراة.

وأضاف البيان، أن "اللجنة اطلعت على قائمة المباراة وتقرير حكم اللقاء، كما خاطبت لجنة المسابقات لتحديد العدد المسموح به من اللاعبين المحترفين".

وأشارت اللجنة، إلى أن "النظام يسمح لكل نادٍ بالتعاقد مع ستة لاعبين محترفين أجانب، إضافة إلى لاعب يمني يُعد محترفاً، فضلاً عن السماح بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين إضافيين، ليصبح العدد الإجمالي تسعة لاعبين"، مبينة أن "نادي أربيل لم يرتكب أي مخالفة، كونه أشرك ستة لاعبين محترفين فقط داخل أرض الملعب، وهو عدد لا يخالف اللوائح المعتمدة".

وقررت لجنة الانضباط، بحسب البيان، رد شكوى نادي الميناء، استنادًا إلى أحكام المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي، مؤكدة أن القرار صدر باتفاق الآراء وقابل للاستئناف.