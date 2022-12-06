لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي تعاقب جماهير القاسم والنجف

شفق نيوز / قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، معاقبة جمهور فريقي القاسم والنجف، ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء ذلك، بعد اجتماع اللجنة لمُناقشةِ تقريرَ مُشرف مباراة النجف والقاسم التي جرت في ملعبِ كربلاء ضمن منافساتِ الدوري العراقي المُمتاز لكُرةِ القدم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقشت اللجنة، بحسب البيان، تقرير المُنسقِ الأمنيّ للمُباراةِ، والذي بين أن جُمهورَ نادي النجف أطلقَ هتافاتٍ مستفزةً لجُمهورٍ القاسم، ما حدا بجُمهورِ القاسم إلى التشاجُّرِ مع جُمهورِ النجف".

وتابعت: "ولما تشكلهُ هذه الحالة من خروجٍ عن الروحِ الرياضيّةِ ومخالفةٍ للوائح وتعليماتِ الاتحاد، قررت اللجنة معاقبة جُمهوري نادي القاسم والنجف، بالحرمانِ من مرافقةِ فريقهما لدورٍ واحدٍ على أرضهما المُفترضةِ من تاريخِ التبليغ بقرارِ اللجنةِ استناداً للمادة 5/ب انضباط"، مردفة بالقول: "القرار قابل للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونيّة".