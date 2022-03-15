لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تلغي خسارة الناصرية أمام البيشمركة: النادي لم يكن يعلم باللائحة

شفق نيوز/ أعادت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم النظر بعقوبة نادي الناصرية الذي تم اعتباره خاسراً (3-0) أمام نادي البيشمركة ضمن دوري الدرجةِ الأولى في المباراة التي جرت بتاريخ 19/2/2022.

وذكرت اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد مفاتحتنا لقسمِ المسابقات تبينَ لنا من خلال إجابتهم على أصلِ مُطالعتنا بالعدد 21 والمؤرخة 28/2/2022 بأن نادي الناصرية تسلمَ نسخةً من كراس نظامِ المسابقات للعام 2021-2022 من قسمهم بتأريخ 22/2/2022، وهذا يعني أن نادي الناصرية تبلغَ به بعد مباراته أمام البيشمرگة بثلاثةِ أيام، وعليه لا يمكن إلزامهم بهذه اللائحةِ إلا بعد تسلمهم لنظام المسابقات"، مشيرا إلى أن "قرار لجنةِ الانضباط المُرقم في أعلاه جاءَ مخالفاً للتعليماتِ واللوائح".

وأضاف البيان؛ أن اللجنة قررت:

1- نقض قرار لجنة الانضباط المُرقم 55 والمؤرخ في 21/2/2022، واعتماد نتيجةِ المُباراة التي انتهت بالتعادلِ الإيجابي (1-1).

2- مُعاقبة نادي الناصرية بمبلغٍ قدره (5000000) خمسة مليون دينار لا غير، وذلك لمخالفتهم نص المادة الثالثة الفقرة 28 من نظامِ المسابقات من عام 2020-2021، وذلك استناداً إلى نص المادة 5/أ، وبدلالةِ المادة 9 من لائحة الانضباط.

3- مُعاقبة مشرف المباراةِ السيد (جودت ناصح شريف) لإخلاله بواجبه وعدمِ فحص أرقام اللاعبين وحرمانه ثلاثة أدوارٍ من أداءِ واجبه.

4- إحالة الحكم الرابع للمباراةِ (أحمد عباس العيس) على لجنةِ الحكام لاتخاذِ ما يلزم لإخلاله بواجبه وعدمِ فحص أرقام اللاعبين، حيث يُعتبر مسؤولاً مع مشرفِ المباراة عن هذا الإجراءِ، الفقرة (3-4) مستندين إلى المادةِ الخامسة /ثانيا/2 من نظام المسابقات للعام 2021-2022.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة العراقي اعلنت عن نتائج اعتراض نادي البيشمركة حول مباراته مع الناصرية ليكون الأخير خاسرا بثلاث اهداف مقابل لا شيء.

وذكرت اللجنة وفقاً لبيان سابق ان نادي البيشمركه قدَّم اعتراضاً حول اشراك نادي الناصرية لاعبا يحمل رقم 100 بأسم فؤاد سلامي والذي عدته اللجنة مخالفا لنظام المسابقات في الدوري العراقي للموسم 2021-2022.

واضاف، ان اللجنة اعتبرت نادي الناصرية خاسراً بثلاث نقاط مقابل لا شيء استناداً الى احكام المادة الثالثة /27 مسابقات وان القرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية.