لجنة الاستئناف تنظر بعدة طلبات وتدعو العنكوشي للمثول أمامها

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، واطلعت على بعض طلبات الاستئناف المُقدمة على طاولتها.

وأصدرت اللجنة عدة قرارات بحسب بيان ورد لوكالة شقق نيوز.

واطلعت اللجنةُ وفقا للبيان على طلبِ الاستِئناف المُقدم من قبل (حسين العنكوشي)، وعلى أولياته كافة، وتبين أن الطلب مقدمٌ ضمن المدةِ القانونيّة ضد قرارِ لجنة الانضباط المُرقم (95) والمؤرخ في 2022/4/27. واطلعت اللجنة أيضاً على طلبِ الاستئناف المرقم (195) المؤرخ 2022/4/28، حيث جاءَ خالياً من الدفوعِ القانونيّة، ولغرضِ إعطاء فرصةٍ للمستأنف لتقديمِ دفوعه ضد قرار لجنةِ الانضباط في أعلاه، فقد تم استدعاؤه للمُثولِ أمام لجنتنا للاستماع إليه.

وتابعت اللجنة "حضر في الموعدِ المُقرر (محمود حسن إمام نصار) المُدير الإداري لنادي الديوانيّة حسب التخويل المُقدم للجنة بالعدد 206 المؤرخ في 2022/5/11، لغرض تدوينُ إفادته باعتباره ممثلاً عن النادي، وقد رفضنا طلبه هذا كونه يُخالف نصَ المادتين ( 2/103 و 2/109 ) من لائحةِ الانضباط، حيث أجازت حضورَ ممثلٍ قانوني أو وكيله العامّ، على أن يبرز وكالةً قانونيةً عنه أو حضور المُستدعى شخصياً، وبعدها تم الاتصالُ بـ"حسين العنكوشي وإبلاغه بذلك، وحضرَ أمام اللجنة، وقدّمَ دفوعه بشأنِ قرار الانضباط رقم (95)، ولعدم وجودِ أي دافعٍ يبررُ ما صرحَ به في وسائل الإعلام من تجاوزٍ على رئيسِ وأعضاء الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، وبما أن تصرفهُ الأخير جاءَ مخالفاً للضوابطِ ولوائح الاتحاد المعمول بها، حيث ذكرَ عباراتٍ لا تليق بعُضو هيئة عامة".

وأضافت ان "العنكوشي قد ارتكبَ عدة مخالفاتٍ مُماثلة في أكثر من مناسبةٍ، وعلى شاشاتِ التلفاز، ضد أعضاء المكتبِ التنفيذي وعلى لجانه العاملة، وقد عوقبَ على أثرها مراتٍ عديدة لأجل ابتعاده عن هذه التصريحاتِ غير المسؤولة، وقد نصت المادةُ (38) التي أعطت اللجنة القضائية الحق بزيادةِ العقوبة في حال تكرار المخالفة، وبهذا فإن طالب الاستِئناف قد خالفَ نص المادة 1/68 من لائحةِ الانضباط باستخدامه وسائلَ الإعلام للإساءةِ للمسؤولين في اتحادِ كرةِ القدم ..ولكون المادة (10) من لائحةِ الانضباط قد أجازت الجمعَ بين العقوباتِ المذكورة فيها".

وتابعت، "ولكل ما تقدمَ قررت اللجنة المصادقة على قرارِ لجنة الانضباط المرقم (95) المؤرخ في 2022/4/27، والمتضمن عقوبة (حسين العنكوشي)، ورد طلبِ الاستِئناف المُقدم من قبله".

كما اطلعت اللجنةُ أيضاً على طلبِ الاستئناف المُقدم فيما يخص العقوبات ضد نادي زاخو وجماهيره وإدارته، وبعد الاطلاعِ على الأوليات كافة، لاحظت اللجنة أن طلب الاستِئناف مقدمٌ ضمن المدة القانونية ضد قرار لجنة الانضباط المرقم 91 المؤرخ 2022/4/24 والمتضمن حزمة عقوبات ضد نادي زاخو وجماهيره وإدارته بسبب الأحداثِ التي حصلت بعد انتهاءِ مباراتهم أمام نادي الكهرباء.

وبعد الاطلاع على التقرير المُقدم من قبل مُشرف وحكم المباراة والمنسق الأمني، تبين للجنة أن جمهور نادي زاخو كان قد استخدمَ الألعابَ النارية مع الليزر ونزوله بعد انتهاءِ المباراة إلى أرضية الملعب، وهذه تعدُّ مخالفةً تعاقب عليها لوائح الانضباط والمسابقات..

ولكل ما تقدم قررت اللجنة :

1. مُعاقبة نادي زاخو من اللعب على أرضه لغاية الدور (17) من الموسم الحالي 2021-2022 استناداً للمادةِ الثامنة أولا 21 /أ من لائحةِ المسابقات للعام 2021-2022 2.

حرمان جمهور نادي زاخو من حضورِ مُباريات فريقهم لغاية الدور (17) من المرحلة الثانية للموسم2022-2021 استناداً الى المادةِ ثامناً / أولا / 2 /ب .

3. مُعاقبة نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكامِ المادةِ الثامنة | اولا / 2 / ج.

واطلعت اللجنة كذلك على الأوليات كافة الخاصة بحزمة عقوبات ضد رئيس نادي سامراء وجماهيره وإدارة النادي، ولاحظت أن طلب الاستِئناف مقدمٌ ضمن المدة القانونية ضد قرار لجنة الانضباط المرقم 87 المؤرخ 2022/4/15 والمتضمن حزمة عقوبات على رئيس نادي سامراء وجماهيره وإدارة النادي بسبب أحداثِ الشغب التي حدثت في مباراتهم أمام نادي الكرخ والتي جرت يوم 2022/4/13، وتبينَ للجنة من خلال تطابقِ تقريري مشرف المباراة والطاقم التحكيمي أن هناك تجاوزاً من قبل رئيس نادي سامراء (صدام عزيز) تجاه حكم المباراة بالسب والشتم والبصق، ومن خلال اتصالنا الهاتفي مع حكمِ المُباراة (منتصر غازي) فقد أكدَ ما تمّ ذكره في تقريره بخصوصِ نزول الجماهير الى أرض الملعب، وذلك للاعتداء على الطاقم التحكيمي..

ولكل ما تقدمَ قررت اللجنة :

1. مُعاقبة (صدام عزیز) رئيس نادي سامراء بحرمانه من دخولِ الملعب لنهايةِ الموسم استناداً الى نصِ المادة 4/51 انضباط. 2.

حرمان نادي سامراء من اللعب على أرضه وبدون جمهورٍ لمباراتين استناداً الى المادةِ الثامنة | أولا / 2 /أ- ب .