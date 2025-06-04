لجنة الاستئناف تقرّ عقوبة مدرب نادي دهوك الرياضي

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الإبقاء على العقوبة التي سبق وأن أصدرتها لجنة الانضباط بحق مدرب فريق نادي دهوك وأحد الإداريين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي دهوك الرياضي على قرار لجنة الانضباط بشأن معاقبة مدرب الفريق، وبعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى تقرر قبوله من الناحية الشكلية.

وأشارت إلى أنه بعد الاطلاع على تقرير مشرف المبارة وحكم المبارة، وكذلك بعض مقاطع الفيديو التي يظهر فيها مدرب نادي دهوك "مسعود ميرال" باعتراضه على قرار حكم المباراة بطريقة غير قانونية مستهجنة مما حدا بحكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء بوجهه، وطالب بإخراجه من الملعب.

وبينت أن المدرب رفض مغادرة الملعب رغم تدخل أمن الملاعب والملاك التدريبي، وبعدها قام بـ"البصق" على الحكم، وبعدها بيوم قام بعقد مؤتمرٍ صحفي تحدث فيه باللغة التركية حول ما جرى، وكتبت المواقع الرياضية كثيراً من الكلام "غير اللائق" حول ما قاله المدرب في المؤتمر الصحفي.

واستدركت اللجنة "لكن بعد ترجمة كلام المدرب لدى المكاتب المرخصة بالترجمة والمصادقة، وكذلك تم إجراءُ لقاء معه بطريقة الزوم من قبل رئيس لجنة الاستئناف، وحضور مترجم معه، نفى نفياً قاطعاً جميع الكلام المنسوب إليه من إساءة لأي شخص، وكذلك عدم وجود إساءة في المؤتمر الصحفي لأي شخص عكس ما تم ترويجه في الإعلام".

وقررت اللجنة معاقبة مدرب نادي دهوك الرياضي "مسعود ميرال" بالحرمان لستة أشهر من التدريب، ومرافقة الفريق، ومنعه من الدخول إلى الملاعب، وعدم ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم، مع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي.

وكذلك معاقبة المنسق الأمني "سكفان محمد أمين" بعدم تكليفه بأي واجب يخص كرةَ القدم لنهاية الموسم الحالي.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت في 19 آيار/ مايو الماضي، معاقبة مدرب نادي دهوك "مسعود ميرال" بالحرمان لستة أشهر من التدريب ومرافقة الفريق، ومنعه من دخول الملاعب وعدم ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم، مع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار.

كما قررت معاقبة المنسق الأمني "سكفان محمد أمين" بعدم تكليفه بأي واجب يخص كرة القدم لنهاية الموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار.