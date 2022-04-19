لجنة الاستئناف تصدر عدداً من القرارات بشأن مباراة نفط الوسط والشرطة

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الاستِئناف في اجتِماعها بتاريخ (2022/4/17) في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، وبعد الاطلاعِ على الأولياتِ كافة تبينَ أن طلب الاستِئناف المُقدم من قبل نادي الشرطةِ الرياضي واقعٌ ضمن المُدّةِ القانونيّة ضد قرار لجنةِ الانضباط المُرقم 83 المؤرخ (2022/4/7) المُتضمن جملةً من القراراتِ نتيجة الأحداثِ التي رافقت المُباراةَ التي جرت بين ناديي نفط الوسط والشرطة بتاريخ (2022/4/4) على أدِيم ملعبِ نادي النجف ضمن الدوري الممتاز .

وقد استمعت اللجنةُ إلى أقوالِ كلٍ من حكم المباراة ومُشرف المُباراة ومُشرف نادي نفط الوسط، وقد دوّنت اللجنةُ إفادتها بخصُوصِ الأحداث التي جرت في المُباراةِ أعلاه، وقد لاحظت لجنتنا وجودَ مُخالفتين في قراراتِ لجنة الانضباط هما:

أولاً: بعد عَرضِ الفيديو أمام لجنتنا تبينَ أن هناك مجموعةً من الأشخاصِ لا يقلُ عددهم عن (6) أشخاصٍ، ومن ضمنهم مُصوِر نادي نفط الوسط، قاموا بالاعتداءِ والضَربِ المبرِح على أحد مُشجعي رابِطة نادي الشرطة، وكان على لجنةِ الانضباط مُعاقبة جميع من اشتركَ في هذا الاعتداء .

ثانياً: أصدرت لجنةُ الانضباط قرارها المُرقم 85 المؤرخ في (2022/4/11) بمُعاقبةِ مُصور نادي نفط الوسط (مرتضى الفحام)، وهذا خلافٌ للقانونِ باعتبار أن اللجنة مرفوعةُ اليد، ولا يحقُ لها أن تصدر قراراً بتأريخٍ لاحقٍ عن قرارها الأصلي، لا سيما أن الشكوى مع الأولياتِ كافة في التأريخ أعلاه منظورةٌ أمام لجنةِ الاستئناف وقَيْد التدقيقات الاستئنافيّة.

كما تمّ عرضُ فيديو آخر أمام لجنتنا والذي يظهرُ فيه أحد مُنتسبي الشرطة المحليّة المتواجدين داخل مَيدانِ اللعب وقيامه بضربٍ مُبرحٍ وغير مسبوقٍ في ملاعبنا لأحد المُشجعين بعد أن وجه له لكمةً عنيفةً أسقطته أرضا .

ولكل ما تقدمَ في أعلاه قررت اللجنةُ ما يلي :

1. حِرمان مُصور نادي نفط الوسط (مرتضى الفحام) من مُرافقةِ فريقه إلى نهايةِ الموسمِ الحالي استناداً إلى نَصِ المادة 52 من لائحةِ الانضباط.

2. مُعاقبة نادي نفط الوسط بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها (3,000,000) استناداً للمادةِ 5 ب، وبدلالةِ المادة67 من لائحةِ الانضباط .

3. حِرمان جمهور نادي نفط الوسط من دخولِ المَلاعب لثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ ابتداءً من الدور الآتي استناداً للمادة 5/ ب، وبدلالةِ المادة 9 من لائحةِ الانضباط.

4. حِرمان الإداريين من نادي نفط الوسط كل من (مرتضی محمد وأركان محمد) من مُرافقةِ الفريق الى نهايةِ الموسم استناداً للمادةِ 52 من لائحةِ الانضباط .

والفقراتُ في أعلاه ذلك بسببِ اشتراكهم بالضربِ والتجاوزِ المُتهوِر ضد مشجعِ رابطة نادي الشرطةِ الرياضي.

5. حِرمان جمهور نادي الشرطة من دخولِ الملاعب لثلاثةِ أدوارٍ متتاليةٍ ابتداءً من الدور الآتي استناداً للمادةِ 5/ ب، وبدلالةِ المادة 67 /4 من لائحةِ الانضباط.

6. المُصادقة على عقوبةِ عضو نادي الشرطة (عدي الربيعي).

7. تَوجيه عقوبة لفتِ نظرٍ إلى مُشرف المُباراة صلاح عبيس، وذلك لتقصِيره باتخاذِ التدَابير الاحتِرازيّة في تهيئةِ المكان المُخصص من الملعبِ لمشجعي كل نادٍ قبل بدءِ المُباراة استناداً للمادة 9 من لائحةِ الانضباط.

8. مُفاتحة عمليات شرطة محافظة النجف الأشرف من قبل أمانةِ سرّ الاتحاد لاتخاذِ الإجراءات القانونيّة كافة اللازمة لمُعاقبة مُنتسبهم الذي قامَ بضربِ أحد مشجعي نادي الشرطة، وإعلام الاتّحاد المركزي لكرةِ القدم بإجراءاتهم كافة وبالسرعةِ الممكنة.

9. تَوجيه قيادات الشرطةِ كافة في مُحافظاتنا العزيزة التي تجري على أدِيم ملاعبها مبارياتُ الدوري بوجوبِ تهيئة قواتٍ أمنيةٍ بأعدادٍ تؤمن سلامةَ الجمهور والفرق المُتبارية.