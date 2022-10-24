لجنة الاستئناف تردّ طلب نادي زاخو بشأن معاقبة جمهوره

شفق نيوز/ ردت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، طلب نادي زاخو، لإلغاء قرار لجنة الانضباط، معاقبة جمهور النادي من مُرافقةِ الفريق لثلاثةِ أدوارٍ على أرضه المُفترضـة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقرّ الاتحاد، لمُناقشـةِ طلب الاستئنافِ المُقدم إليها من قبل إدارةِ نادي زاخو الرياضـيّ، ضـد قرارِ لجنةِ الانضـبــاطِ الصــــــادر بتاريخ (2022/10/17) الذي يقضـي بمُعاقبةِ جمهور النادي وفرض غرامةٍ ماليةٍ على الإدارةِ مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي.

وأوضحت اللجنة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد دراسةِ طلبِ الاستئناف وجدَ أنه مُقدمٌ ضمن المدةِ القانونيّة، لكنه لم يتضمن أيَّ دفوعٍ وأدلةٍ موضوعيّةٍ".

وتابعت: "من خلال الاطلاعِ على تَقريرِ المُنسـق الأمنيّ للمُباراةِ وتقريري مُشـرف وحكم المُباراةِ والاطلاع على كتابِ نادي الصناعة الرياضـيّ بخُصـوصِ المُباراةِ، ولتكرار أحداثِ الشغب من قبل جمهورِ نادي زاخو في الموسمِ الماضي، قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف والمُصـادقة على قراراتِ لجنةِ الانضباط".