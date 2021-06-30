سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة الاستئناف ترد طعن نادٍ عراقي وتصادق على قرار الانضباط

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-30T20:04:40+0000
لجنة الاستئناف ترد طعن نادٍ عراقي وتصادق على قرار الانضباط

شفق نيوز / ردت لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، يوم الأربعاء، طعناً تقدم به نادي الصناعة، فيما صادقت على قرار الانضباط الخاص به.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة للنظر بالطعون الاستئنافية المقدمة على قرارات لجنة الانضباط من قبل بعض الأندية.

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وبعد دراسة طلب نادي الصناعة، وجدت أن قرارها الصادر بناءً على اعتراض نادي (الصناعة) ضد نادي (أكد) لمشاركة اللاعب (معين أحمد)، "كان قراراً صحيحاً".

وقضت اللجنة بـ"حرمان اللاعب من اللعب لمدة سنة واحدة، من دون تغيير في نتيجة المباراة وفق المادة ( 36 ) من نظام المسابقات، وقررت تصديقه قراراً قطعياً وصدر بالاتفاق".

related

لجنة الانضباط تدعو ممثل نادي القوة الجوية للحضور أمامها

Date: 2021-03-13 17:43:23
لجنة الانضباط تدعو ممثل نادي القوة الجوية للحضور أمامها

موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

Date: 2021-06-19 10:28:05
موقف "رسمي" جديد بشأن مستقبل كاتانيتش في تدريب المنتخب العراقي

لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين

Date: 2021-03-31 13:04:20
لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات بحق أندية ولاعبين

الموسم المقبل.. التطبيعية تطبق نظاماً الكترونياً عالمياً لتسجيل اللاعبين بشكل إجباري

Date: 2021-06-22 13:40:21
الموسم المقبل.. التطبيعية تطبق نظاماً الكترونياً عالمياً لتسجيل اللاعبين بشكل إجباري

خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية

Date: 2021-05-30 12:58:00
خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية

"سيبني جيلاً كروياً".. التطبيعية توضح عمل الإنكليزي "ويتل" وتعلن موعد العقد الرسمي

Date: 2021-06-27 09:54:09
"سيبني جيلاً كروياً".. التطبيعية توضح عمل الإنكليزي "ويتل" وتعلن موعد العقد الرسمي

التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

Date: 2021-04-05 12:37:07
التطبيعية تبحث معوقات عمل أندية الدوري الممتاز العراقي

التطبيعية تتشاور مع الاتحاد الآسيوي لرسم خارطة طريق الانتخابات

Date: 2021-06-28 13:46:19
التطبيعية تتشاور مع الاتحاد الآسيوي لرسم خارطة طريق الانتخابات