لجنة الاستئناف ترد طعن نادٍ عراقي وتصادق على قرار الانضباط

شفق نيوز / ردت لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، يوم الأربعاء، طعناً تقدم به نادي الصناعة، فيما صادقت على قرار الانضباط الخاص به.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة للنظر بالطعون الاستئنافية المقدمة على قرارات لجنة الانضباط من قبل بعض الأندية.

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وبعد دراسة طلب نادي الصناعة، وجدت أن قرارها الصادر بناءً على اعتراض نادي (الصناعة) ضد نادي (أكد) لمشاركة اللاعب (معين أحمد)، "كان قراراً صحيحاً".

وقضت اللجنة بـ"حرمان اللاعب من اللعب لمدة سنة واحدة، من دون تغيير في نتيجة المباراة وفق المادة ( 36 ) من نظام المسابقات، وقررت تصديقه قراراً قطعياً وصدر بالاتفاق".