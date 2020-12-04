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لجنة الاستئناف ترد شكوى نادي النجف وتعده خاسراً أمام نفط الوسط

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-04T12:41:48+0000
لجنة الاستئناف ترد شكوى نادي النجف وتعده خاسراً أمام نفط الوسط

شفق نيوز/ ردت لجنة الاستئناف في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، الشكوى التي تقدم بها نادي النجف الرياضي وصادقت على قرار لجنة الانضباط.

وعقدت لجنة الاستئناف اجتماعاً لمناقشة الطلب المُقدم من نادي النجف ضد قرار لجنة الانضباط باعتبار فريق النجف خاسرا بنتيجة ( 3-0 ) امام فريق نفط الوسط، بسبب عدم حضورهِ لملعب المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية للمرحلة الأولى للموسم 2020 -2021 .

واطلعت لجنةُ الاستئناف على الكتب الرسمية الواردة من لجان الانضباط والمسابقات والتراخيص، وفي ضوء دراسة الكتب والمعطيات أعلاه، ووفقا لنظام مسابقات الدوري العراقي لكرة القدم للموسم ( 2020 -2021 ) الذي تم تبليغ الاندية به يوم ( 1/10/2020 )، حيث ورد بالنص (للجنة حق تأجيل وتعديل المباريات المحدد لها بحسب الظروف وطبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة)، وعليه فإن ما ذهبت إليه لجنة الانضباط، وراعت به تنفيذ القانون تنفيذا، يُعدّ صحيحا.

وفي ضوء ذلك، قررت لجنة الاستئناف تصديق القرار الصادر من لجنة الانضباط بالعدد ( 6 ) في ( 11/11/2020 ) باعتبار نادي النجف خاسرا امام نادي نفط الوسط بنتيجة ( 0 - 3 ) قرارا قطعياً.

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