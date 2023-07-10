لجنة الاستئناف تعاقب نادي الصناعة

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عدة عقوبات بحق نادي الصناعة الرياضي ولاعبين في فريقه الكروي.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الصناعة الرياضي على قرار لجنة الانضباط، وبعد الاطلاع على الأوليات تقرر قبوله شكلاً من الناحية القانونية.

وقررت اللجنة تعديل قرار لجنة الانضباط وإصدار عقوبات جديدة تمثلت بمعاقبة لاعبيّ نادي الصناعة "موسى كاظم" والاسم الصحيح "شبر محمد غني" رقم 88 تولد 2002، و"مصطفى عباس" والاسم الصحيح "عباس محمد خلف" رقم 55 تولد 2001، بالحرمان من اللعب ثلاث سنوات.

ومعاقبة مدرب فريق شباب نادي الصناعة "نبيل عبد الكاظم" بالإبعاد خمس مباريات، واعتبار نادي الصناعة خاسراً بنتيجة 0-3 أمام نادي الكهرباء للمباراة التي جرت بينهما بتاريخ 3/6/2023، وخاسراً أيضاً 3-0 أمام نادي الزوراء للمباراة التي جرت بينهما بتاريخ 19/6/2023.