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لتوقيع العقود والإشراف على منتخب  الكرة.. الإسباني كاساس ومساعديه يصلون بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-04T17:39:07+0000
لتوقيع العقود والإشراف على منتخب  الكرة.. الإسباني كاساس ومساعديه يصلون بغداد

شفق نيوز / وصل مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس وكادره المساعد الى بغداد اليوم الجمعة، قادما من اسبانيا لتوقيع عقده الرسمي مع اتحاد الكرة العراقي.

وكان في استقبال المدرب الجديد عدد من أعضاء اتحاد الكرة العراقي وتم اصطحابه الى مقر اقامته بالعاصمة بغداد حيث سيحضر الوحدات التدريبية للمنتخب ابتداء من يوم غد بقيادة المدرب راضي شنيشل.

وسيغادر كاساس بغداد مع بعثة المنتخب الوطني الى إسبانيا في السابع من الشهر الحالي ويتابع المنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام (المكسيك و الاكوادور) في اسبانيا ليعود الى بغداد لتسلم مهمة قيادة المنتخب.

يشار الى ان الاتحاد حدد مدة العقد لأربع سنوات لإعداد جيل منافس على التأهل لكأس العالم 2026.

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