لتفادي الإخفاقات الأخيرة.. القوة الجوية يعدّل نظامه الداخلي

شفق نيوز/ تعتزم الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، إجراء بعض التعديلات وإضافة مواد وفقرات لنظامها الداخلي، وذلك لتفادي الإخفاقات التي وقعت بها الإدارة مؤخراً.

ودعت الهيئة، وفق المادة ( 15 /اولا /4 ) من قانون الأندية الرياضية رقم ( 18) لسنة 1986 المعدل في القانون رقم ( 37 ) لسنة 1988 أعضاء الهيئة العامة للنادي، إلى "حضور الاجتماع الاستثنائي المقرر يوم الجمعة المقبل في الساعة 5 عصراً بمقر نادي القوة الجوية الرياضي الكائن في شارع فلسطين قرب نصب الشهيد".

وأوضحت أن الغرض من الدعوة لحضور هذا الاجتماع الاستثنائي "التصويت على تعديل وإضافة لبعض مـن مـواد وفقرات النظام الداخلي للنادي حسب المادة (18) من النظام الداخلي قبل التعديل".

وكان فريق القوة الجوية العراقي، قد خسر أمام فريق الشباب السعودي بنتيجة 0-4 في مباراة الإياب التي جرت ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، الأحد الماضي، في ملعب فيصل بن فهد.